DIRETTA/ Atalanta Verona video streaming tv: la Dea è in vantaggio nei precedenti

DIRETTA ATALANTA VERONA: TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Atalanta Verona, andiamo a curiosare nella storia della partita che questa sera completerà la giornata di Serie A. I precedenti nel massimo campionato sono in totale 43, con l’Atalanta in vantaggio grazie a diciotto successi a fronte di quattordici pareggi e undici vittorie per il Verona. Il vantaggio è ancora più netto per la Dea se prendiamo in considerazione solamente le ventuno partite disputate a Bergamo: si contano infatti undici vittorie casalinghe per l’Atalanta, a fronte di sette pareggi e appena tre vittorie esterne per il Verona.

Parlando invece solamente dei dieci precedenti più recenti, che sono stati giocati dal mese di gennaio 2015 in poi, ecco che il bilancio è di cinque vittorie per l’Atalanta (però ben tre di queste a Verona), più due pareggi e tre successi per l’Hellas, dei quali uno a Bergamo. Ricordiamo infine la partita d’andata del campionato in corso: domenica 12 dicembre scorso l’Atalanta andò a vincere per 1-2 sul campo del Verona. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATALANTA VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

Il calcio d’inizio per la diretta di Atalanta Verona è fissato per oggi, 18 aprile, per le 21.00. Dove si potrà seguire live il match? La sfida sarà trasmessa come di consueto da Dazn, che detiene i diritti dell’intera Serie A. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con commento tecnico di Alessandro Budel. La diretta streaming video del match sarà visibile inoltre sull’applicazione di Dazn, scaricabile su tablet e smartphone ma anche pc.

ULTIMO TRENO PER L’EUROPA?

Classifiche non troppo diverse, ambizioni simili. L’Atalanta è alle prese con una stagione sfortunata: pochi punti in casa, troppi scivoloni in trasferta, qualche polemica per gli arbitraggi. I bergamaschi sognavano di replicare la qualificazione in Champions ma il sogno è ormai sfumato. D’obbligo, però, per Gasperini e compagni sognare ancora un posto in Europa, Conference o Europa League che sia. Per farlo, la sfida contro il Verona potrebbe essere davvero l’ultimo treno.

Il match, della 33esima giornata di Serie A, dirà molto sulla stagione della Dea, al momento a 51 in classifica (con ancora una gara da recuperare). Il Verona di Tudor è invece a 45 ma non ha ormai molto da chiedere al suo campionato, se non ovviamente l’ambizione di migliorare quanto possibile il piazzamento. La diretta di Atalanta Verona, in onda questa sera dalle 21, sarà dunque uno spartiacque importante per la formazione di casa.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VERONA

Gasperini ritroverà De Roon che rientra dalla squalifica. Non ci sarà Maehle, operato d’appendicite, Ilicic e forse Toloi, ancora in dubbio. Nessuno squalificato per la Dea. Tudor dovrà fare a meno degli infortunati Berardi, Coppola, Dawidowicz e Pandur ma anche per gli scaligeri nessuna squalifica. Le formazioni della diretta Atalanta Verona dovrebbero essere speculari: come di consueto Gasp dovrebbe puntare sulla difesa a 3, così come Tudor.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Pezzella; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. All. Tudor

LE QUOTE DEL MATCH

Nonostante qualche inciampo di troppo in casa, i bookmakers vedono l’Atalanta favorita nella sfida in diretta contro il Verona. I bergamaschi, in questo lunedì 18 aprile, secondo la Snai sono i più quotati per ottenere i 3 punti. L’1 della Dea è infatti dato a 1.65. L’X, ovvero il pareggio, è quotato a 4.25. Meno probabile, secondo i bookmakers, la vittoria degli scaligeri. Un successo di Tudor al Gewiss Stadium è infatti quotato a 5. Le quote scommesse rispetteranno l’andamento del match o ci saranno sorprese? Spazio al campo per scoprirlo!

