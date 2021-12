DIRETTA/ Atalanta Villarreal (risultato 0-0): è ufficiale, si gioca domani alle 19

DIRETTA ATALANTA VILLARREAL (RISULTATO 0-0): ECCO IL NUOVO ORARIO

La partita tra Atalanta e Villarreal valida per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022 è stata rinviata in maniera ufficiale a domani e dopo la nuova riunione tra i club ed i rappresentanti della UEFA è stato deciso che il fischio d’inizio è previsto per le 19.00 di mercoledì 9 dicembre. La volontà dei bergamaschi di giocare in serata una gara molto importante per il gruppo F in presenza dei propri tifosi, che avrebbero potuto non essere altrettanto numerosi come stasera dato che si ipotizzava di giocare alle 16.30 di un giorno lavorativo con la UEFA che premeva per cominciare l’incontro in un orario tale da non sovrapporsi alle altre sfide in programma per l’Europa League e la Conference League, è stata dunque decisiva. Ricordiamo che la partita è stata rinviata a causa della neve che sta continuando tutt’ora a cadere sul Gewiss Stadium. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

ATALANTA VILLARREAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Villarreal non sarà disponibile: meglio, questa partita è un’esclusiva della piattaforma Amazon Prime e dunque, tecnicamente, si tratterà di un appuntamento in diretta streaming videoper tutti i suoi abbonati. Naturalmente il servizio resta disponibile su smart tv dotate di connessione a internet, sulle quali installare la relativa applicazione; come sappiamo Amazon Prime fornisce una partita (di una squadra italiana) per ogni turno di Champions League.

GARA RINVIATA A DOMANI

In Lombardia, al Gewiss Stadium di Bergamo, la partita tra Atalanta e Villarreal è stata ufficialmente rinviata a domani, giovedì 9 dicembre con orario ancora da definire, a causa della neve che ha cominciato a cadere in maniera copiosa dalle 17.30 ed ha reso impraticabile il terreno di gioco. Inizialmente sembrava che le squadre potessero affrontarsi questa sera con un certo ritardo rispetto al fischio d’inizio, ovvero le 21.20, ma le nuove discussioni avute dall’arbitro, giocatori, allenatori e delegato UEFA hanno portato ad optare per questa soluzione. Non è ben chiaro se la gara si disputerà alle ore 15 o più tardi nella giornata di domani ma intanto i tifosi atalantini stanno manifestando tutto il loro dissenso per questa decisione prima di lasciare lo stadio. I calciatori del Villarreal hanno invece raggiunto i loro supporters giunti dalla Spagna per una foto ricordo della serata. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sta per cominciare la diretta di Atalanta Villarreal e già stanno facendo il loro ingresso in campo le formazioni ufficiali del match di Champions League: prima di udire il fischio d’inizio pure approfittiamone per esaminare qualche dato importante, fin qui segnato. Guardando al girone F troviamo la Dea ora al terzo gradino, con 6 punti all’attivo e un tabellino che recita un solo successo e tre pareggi. Pure la squadra di Gasperini si è dimostrata attiva in attacco con 10 gol, ma non precisa in difesa, con 10 reti subite.

Statistiche differenti per il Villarreal, al secondo gradino del gruppo, con sette punti messi da parte. Per gli spagnoli emergono ora due vittorie e un solo pareggio, come pure una differenza reti positiva ma non eccezionale, segnata sul 9:7. Ora diamo la parola al campo, via! ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Estupinan; Moi Gomez, Capoue, Parejo, A. Moreno; Gerard Moreno, Danjuma. Allenatore: Unai Emery (agg Michela Colombo)

I TESTA A TESTA

La diretta di Atalanta Villarreal è un inedito assoluto a Bergamo visto che l’unico precedente tra le due compagini è la gara d’andata. Le due squadre terminarono il match col risultato finale di 2-2-. La Dea era andata avanti al minuto 6 grazie a una bella giocata di Freuler. Il sottomarino giallo prima pareggiò al minuto 39 con Trigueros e poi ribaltò la questione grazie a una rete di Danjuma al minuto 73. La squadra di Gian Piero Gasperini però, come capita spesso, non si diede per vinta e trovò la rete della vittoria al minuto 83 grazie a una giocata del terzino tedesco Robin Gosens che poi si procurò un infortunio in grado di farlo rimanere ai box ancora oggi.

Nelle ultime due stagioni l’Atalanta se l’è vista con squadre spagnole agli ottavi di finale di Champions League. Nella stagione 2019/20 fu brava a superare il Valencia, anche se il ritorno fu tragicamente legato all’evoluzione della pandemia globale da Covid-19. Nella scorsa stagione il Real Madrid è riuscito a fare fuori la Dea per 4-1 tra andata e ritorno in due gare molto sfortunate per la squadra bergamasca. Il Villarreal invece non incontra un’italiana dai sedicesimi di finale dell’Europa League 2016/17 uscendo dalla competizione con un totale di 4-1 nei due match.

ATALANTA VILLARREAL: L’ARBITRO

La diretta di Atalanta Villarreal vedrà come arbitro l’inglese Anthony Taylor. I guardalinee saranno Gary Beswick e Adam Nunn, mentre il quarto uomo sarà Darren England. Inglese sarà anche la sala var con Chris Kavanagh Var e Constantine Hatzidakis Avar. L’arbitro è nato a Manchester il 20 ottobre del 1978. Nel 2010 ha debuttato in Premier League nella gara Fulham Portsmouth. Nell’agosto del 2013 invece ha diretto il suo primo match internazionale, una sfida per l’Europa League tra Slask Wroclaw e Club Brugges. Nel 2015 ha diretto la finale dell’Europeo Under 21 tra Russia e Spagna.

Sicuramente ha dimostrato di essere un arbitro molto affidabile tanto che l’ottobre scorso si è deciso di affidare a lui la finale di Nations League tra Spagna e Francia. In questa stagione ha già diretto due gare di Champions League e cioè Dinamo Kiev Benfica e Lille Salisburgo terminate rispettivamente 0-0 e 1-0. In carriera il fischietto ha diretto 616 partite con 2099 cartellini gialli tirati fuori, sono invece 64 i rossi diretti e 49 le espulsioni per doppia ammonizione.

ATALANTA VILLARREAL: SERVONO I 3 PUNTI!

Atalanta Villarreal, in diretta martedì 7 dicembre 2021 alle ore 21.00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Tutto in 90′ nella corsa agli ottavi di finale per i bergamaschi e gli spagnoli: col Manchester United già sicuro del primo posto, il Villarreal occupa la seconda posizione in classifica nel girone a quota 7 punti e l’Atalanta insegue a 6, col pari in Svizzera contro lo Young Boys che ha impedito agli orobici di essere padroni del loro destino anche con un pari.

L’Atalanta avrà dunque bisogno di una vittoria tra le mura amiche per chiudere i conti e ottenere per il terzo anno consecutivo l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Sarebbe un traguardo storico per i nerazzurri che anche in campionato, dopo l’ultima vittoria di Napoli, stanno volando dopo aver riagganciato il treno di testa. Il Villarreal è però sicuramente un osso duro, con il Submarino Amarillo che si è presentato ai nastri di partenza di questa Champions da detentore dell’Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VILLARREAL

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Villarreal, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. Risponderà il Villarreal allenata da Unai Emery con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Trigueros, Parejo, Capoue, Gomez; Pino, Danjuma.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Atalanta Villarreal, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1.72 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 4.20 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 4.25 volte l’importo investito.



