DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI 2024 PARIGI: IL PROGRAMMA DELLE FINALI

La diretta atletica Olimpiadi 2024 Parigi apre oggi, domenica 4 agosto, un’altra interessantissima giornata: questa per esempio è quella dei 100 metri maschili, dopo aver assistito alle grandi emozioni della gara al femminile troveremo in pista Marcell Jacobs e Chituru Ali che sono reduci dalla doppietta centrata agli Europei, ovviamente nella consapevolezza che alle Olimpiadi 2024 Parigi le cose saranno molto più complicate e che bisognerà sudare per arrivare a prendersi la medaglia.

Come sempre l’atletica ha preso il via in mattinata, ma le finali saranno a dire il vero dalle ore 19:05 con la sessione serale, dovendo specificare che la prima finale per le medaglie sarà a seguire e che il programma della diretta atletica alle Olimpiadi 2024 Parigi prevede che le finali non siano disputate lo stesso giorno di batterie e qualificazioni. Adesso con calma andiamo a vedere quale sia il calendario della diretta atletica per domenica 4 agosto, perché oltre a Jacobs e Ali nei 100 metri non mancheranno altri italiani.

COME VEDERE LA DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI 2024 PARIGI IN STREAMING VIDEO TV

Anche la diretta atletica alle Olimpiadi 2024 Parigi segue la programmazione regolare dei Giochi, dunque in chiaro l’appuntamento è su Rai Due e Rai Sport che si passeranno costantemente la palla (insieme ovviamente ad altri sport protagonisti della serata) ma anche su Eurosport e Eurosport 2 per gli abbonati alla televisione satellitare, ricordando inoltre che avremo la possibilità di seguire queste gare anche in diretta streaming video innanzitutto su Rai Play (sito o app ufficiale) ma anche su Discovery Plus, la piattaforma a pagamento che segue integralmente, almeno come fasce orarie, le Olimpiadi 2024 Parigi.

DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI 2024 PARIGI: PER LE MEDAGLIE

Partiamo subito con il dire che la diretta atletica alle Olimpiadi 2024 Parigi comincia alle ore 19:05 con il primo turno dei 400 metri maschili: Davide Re e Luca Sito, quest’ultimo già protagonista nella 4×400 mista, vanno all’assalto delle qualificazioni e poi lasceranno spazio alla finale del salto in alto femminile, la prima della serata, con inizio alle ore 19:50 e che purtroppo non prevede italiane in gara. Si prosegue con l’attesissimo 100 metri maschile: le semifinali dalle 20:05 e poi la finale alle ore 21:50 sperando appunto che Jacobs e Ali, o almeno uno dei due, sia presente per andare a caccia di un oro che attualmente appartiene ancora a Jacobs.

Dalle ore 20:30 prende il via la finale del lancio del martello maschile alle Olimpiadi 2024 Parigi, poi semifinale degli 800 femminili ma per vedere altri italiani impegnati nella diretta atletica dovremo aspettare le 21:10, quando nelle semifinali dei 1500 metri possiamo sperare con Ossama Meslek, Pietro Arese e Federico Riva, il quale è stato ripescato grazie a un grande crono. Staremo a vedere cosa succederà, la diretta atletica alle Olimpiadi 2024 Parigi per domenica 4 agosto è dietro l’angolo.