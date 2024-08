DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024: OTTO FINALI OGGI 9 AGOSTO

Un programma straordinario ci attende oggi venerdì 9 agosto per la diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 che infatti ci proporrà ben otto finali. In copertina, anche in ottica italiana, ci sarà inevitabilmente la staffetta 4×100 maschile di cui proprio l’Italia è campione in carica. Difendere il titolo sarà complicato, soprattutto a causa della forza degli Usa, ma per il podio i discorsi sono molto più aperti e allora ci attendono emozioni fortissime, da calendario fissate alle ore 19.47, curiosamente quasi in apertura della serata allo Stade de France di Saint Denis.

In effetti è stato scelto di mettere in apertura del programma di giornata per la diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 proprio le staffette 4×100, perché già alle ore 19.30 ci sarà la stessa gara al femminile, purtroppo in questo caso senza le azzurre a causa di una prestazione francamente piuttosto deludente per le nostre ragazze in semifinale. L’Italia sarà assente anche alle ore 19.37 dalla finale del getto del peso femminile, ma questo era in verità inevitabile e quindi genera meno rimpianti.

COME VEDERE LA DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

La lunghezza del programma ed eventuali intersezioni con altri eventi e pure con il Tg2 portano la diretta tv atletica Olimpiadi Parigi 2024 a una possibile divisione tra Rai Sport e Rai Due, con il canale generalista che avrà la parte principale ma anche il numero 58 pronto. In ogni caso la diretta streaming video sarà garantita per tutti su Rai Play, mentre gli abbonati avranno i canali dedicati di Eurosport e lo streaming sulla piattaforma Discovery Plus, “casa” delle Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ATLETICA OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DI TUTTE LE FINALI DELLA GIORNATA

Abbiamo però ancora tantissimo da presentare nella diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024, a cominciare dalle altre due finali con l’Italia presente. Ci ha fatto venire molti brividi Andy Diaz nel corso delle qualificazioni del salto triplo maschile, ma alla fine ce l’ha fatta e quindi speriamo possa tornare ai suoi migliori livelli proprio nella finale, fissata alle ore 20.13. Un po’ più di pazienza invece per Nadia Battocletti, ormai una splendida realtà per le gare più lunghe, che proverà a sorprendere anche nei 10000 metri femminili, che da calendario saranno attesi per le ore 20.57.

Un momento molto atteso sarà anche quello con la finale dei 400 metri femminili alle ore 20.00, la gara sempre molto affascinante sul giro di pista completo; a questo punto ci restano ancora due finali per completare il discorso circa il programma odierno della diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024. Alle ore 20.25 sarà la volta degli 800 metri che completeranno le fatiche dell’eptathlon femminile che ha visto in gara anche la nostra Sveva Gerevini nella durissima prova multipla. Infine, alle ore 21.45 ecco la finale dei 400 metri hs maschili, con il norvegese Karsten Warholm che andrà a caccia del bis.