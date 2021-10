DIRETTA/ Atletico Madrid Liverpool video streaming tv: arbitra Daniel Siebert

DIRETTA ATLETICO MADRID LIVERPOOL: L’ARBITRO

Quest’oggi la diretta tra Atletico Madrid e Liverpool sarà affidata al fischietto tedesco Daniel Siebert, che pure per l’occasione sarà accompagnato dagli assistenti Foltyn e Koslowski con Jablonski in campo in qualità di quarto uomo. Fissando dunque la nostra attenzione sul primo direttore di gara, pure scopriamo subito che questo in stagione ha messo da parte ben nove direzioni, di cui pure due risalgono alla prima competizione per club della UEFA: nel complesso il fischietto tedesco ha però deciso fin qui di 35 ammonizioni, due espulsioni e pure 4 calci di rigore. Ampliando la nostra analisi, scopriamo poi che in carriera lo stesso Siebert ha messo da parte un solo precedente con il Liverpool, segnato in occasione della champions league 2018-19, quando i Reds sfidarono lo Stella Rossa Belgrado. Non vi sono precedenti tra l’arbitro e l’Atletico madrid. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ATLETICO MADRID LIVERPOOL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Liverpool sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

ATLETICO MADRID LIVERPOOL: PUNTANDO AL PRIMATO DEL GIRONE

Atletico Madrid Liverpool, in diretta martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso l’estadio Wanda Metropolitano di Madrid, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Supersfida in questo turno di Champions League tra due squadre che al momento conducono le danze davanti al Porto e al Milan, ancora a 0 punti nel raggruppamento. E’ a punteggio pieno invece il Liverpool, 2 lunghezze avanti sui Colchoneros che hanno pareggiato contro il Porto all’esordio.

L’Atletico Madrid dopo aver rinviato il suo impegno di campionato al momento è fermo al 2-0 rifilato al Barcellona nella Liga il 2 ottobre scorso, con il Liverpool che ha invece vinto in Premier League sabato scorso a valanga sul campo del Watford appena passato sotto la guida di Claudio Ranieri. L’ultimo incrocio tra le due squadre è quello che si svolse appena prima dell’inizio del lockdown, all’alba della pandemia. I colchoneros eliminarono i Reds, vincendo ai supplementari ad Anfield dopo aver vinto 1-0 al Wanda Metropolitano il 18 febbraio 2020 con un gol messo a segno da Saul Niguez.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LIVERPOOL

Le probabili formazioni della diretta Atletico Madrid Liverpool, match che andrà in scena al Wanda Metropolitano di Madrid. Per l’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone schiererà la squadra con un 5-3-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar; João Félix, Luis Suárez. Risponderà il Liverpool allenato da Jurgen Klopp con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Keïta, Fabinho, Henderson; Salah, Jota, Mané.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Wanda Metropolitano di Madrid, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atletico Madrid con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Liverpool abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.



