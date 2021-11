Diretta/ Atletico Madrid Milan streaming video tv: per vendicare la beffa dell’andata

DIRETTA ATLETICO MADRID MILAN: I TESTA A TESTA

Per la diretta di Champions League Atletico Madrid Milan, ecco che ci pare opportuno dare un occhio anche allo storico che i due club condividono oggi, alla vigilia di un nuovo turno per il girone B. A tabella dunque possiamo oggi leggere di appena tre precedenti e tutti sorridono alla formazione spagnola: mai dunque il diavolo è riuscito a vincere o anche solo a pareggiare contro i Colchoneros, ma chissà che Pioli oggi riesca nell’impresa. Intanto vale la pena ricordare che l’ultimo testa a testa occorso tra Atletico Madrid e Milan è ben recente e naturalmente risale al turno di andata del girone B di Champions League.

Lo scorso 28 settembre a San Siro assistemmo a una discussa vittoria degli spagnoli con il risultato di 2-1: allora, dopo il gol di Rafael Leao per i rossoneri, furono Antoine Griezmann e Luis Suarez (con un discusso rigore in pieno recupero) a regalare il successo agli ospiti. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ATLETICO MADRID MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Milan non sarà disponibile: meglio, questa partita è un’esclusiva della piattaforma Amazon Prime e dunque, tecnicamente, si tratterà di un appuntamento in diretta streaming video per tutti i suoi abbonati. Naturalmente il servizio resta disponibile su smart tv dotate di connessione a internet, sulle quali installare la relativa applicazione; come sappiamo Amazon Prime fornisce una partita (di una squadra italiana) per ogni turno di Champions League.

ATLETICO MADRID MILAN: L’ARBITRO

Per la diretta di Atletico Madrid Milan soffermiamoci sulla squadra di arbitri. Il fischietto principale sarà lo sloveno Slavko Vinčić con assistenti i connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. Invece il quarto uomo sarà Nejc Kajtazovic. Il Var sarà l’olandese Pol van Boekel con al suo fianco il connazionale Jochem Kamphuis. Il classe 1979 di Maribor ha diretto la sua prima gara nella massima serie del suo paese nel maggio del 2007. Nel 2010 è diventato ufficialmente internazionale, siamo a marzo quando dirige Galles Turchia Under 17. In Europa League arriva nello stesso anno per Fylkir Tarpeda Zodzina.

In questa stagione Vincic ha già arbitrato una squadra italiana e cioè il 2 novembre scorso l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nella sfida casalinga contro il Manchester United terminata col risultato finale di 2-2. Si tratta di un arbitro dal cartellino giallo facile basti pensare che ne ha tirati fuori 1535 in 357 partite. I rossi diretti sono 40, mentre quelli per doppio giallo 54. E’ uno che difficilmente fischia calcio di rigore, sono appena 88 infatti le massime punizioni combinate. Il Milan comunque dovrà stare attento soprattutto ad evitare gialli inutili che possano pesare. (agg Matteo Fantozzi)

ATLETICO MADRID MILAN: SOLO UN RISULTATO PER PIOLI!

Atletico Madrid Milan, in diretta mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 21.00 presso l’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Ultima chance per i rossoneri che nel girone di Champions hanno ottenuto solamente un punto finora, nel pareggio casalingo contro il Porto. Con una vittoria e un eventuale ko del Porto contro il Liverpool la squadra di Pioli tornerebbe in gioco addirittura per il secondo posto, ma anche solo un pareggio la taglierebbe fuori anche dal terzo posto e l’Europa League.

Non sarà facile però venire a patti con un Atletico Madrid al momento terzo nel girone e che insegue il Porto secondo a una lunghezza di distanza. Col Liverpool ormai irraggiungibile in vetta, per il secondo posto e gli ottavi di finale i Colchoneros dovranno necessariamente vincere, in quella che sarà una sfida da dentro o fuori. Il Milan torna a giocare in casa dell’Atletico dopo l’ultimo precedente dell’11 marzo 2014 con gli spagnoli che calarono il poker.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID MILAN

Le probabili formazioni della diretta Atletico Madrid Milan, match che andrà in scena all’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid. Per l’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone schiererà la squadra con un 5-3-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Oblak; Carrasco, Savić, Giménez, Hermoso, Vrsaljko; Koke, Llorente, Lemar; Griezmann, Suárez. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Tătărușanu; Kalulu, Romagnoli, Kjær, Theo Hernández; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leão; Ibrahimović.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Atletico Madrid Milan, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1.60 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 4.00 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 5.25 volte l’importo investito.



