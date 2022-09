DIRETTA/ Atletico Madrid Real Madrid video streaming tv: la storia recente del derby

DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID: I TESTA A TESTA

Riassumere in poche righe la storia che ci accompagna verso la diretta di Atletico Madrid Real Madrid è davvero impossibile, allora ricordiamo almeno il trend più recente nel derby di Madrid. Gli ultimi dieci incontri sono stati disputati dal Ferragosto 2018, quando l’Atletico Madrid vinse per 4-2 ai tempi supplementari il derby che metteva in palio la Supercoppa Europea. In seguito tuttavia l’Atletico è tornato a vincere solamente domenica 8 maggio di quest’anno, 1-0 nella partita di ritorno della scorsa Liga.

In mezzo ci sono state quattro vittorie per il Real Madrid e altrettanti pareggi, di cui uno trasformato poi in vittoria ai calci di rigore per il Real, nella finale della Supercoppa di Spagna 2019 – ma giocata domenica 12 gennaio 2020. Più in generale, sono ben 170 i precedenti derby di Madrid nel massimo campionato di calcio spagnolo: contando quindi solo le partite nella Liga, abbiamo 90 vittorie del Real Madrid, 40 vittorie dell’Atletico Madrid e altrettanti pareggi. Il Real è in vantaggio anche nelle 85 partite in trasferta, con 35 successi più 25 pareggi e altrettante sconfitte. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE LA PARTITA ATLETICO MADRID REAL MADRID IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Atletico Madrid Real Madrid sarà visibile in diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato spagnolo di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

ATLETICO MADRID REAL MADRID: SPETTACOLO!

Atletico Madrid Real Madrid, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 21.00 presso l’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid, sarà una sfida valida per la 6^ giornata della Liga spagnola. Derby di Madrid tra le due formazioni che in questi ultimi anni hanno dominato la Liga. Il Real quest’anno è partito col botto, dopo l’accoppiata Liga-Champions della scorsa stagione i Blancos hanno messo in fila 8 vittorie consecutive in avvio di stagione, delle quali 5 nella Liga al momento comandata a punteggio pieno dalla squadra di Ancelotti.

L’Atletico Madrid è reduce da un ko in Champions League sul campo del Bayer Leverkusen, dopo essere scivolato già a -5 dalla vetta in campionato con i Colchoneros che stanno faticando a trovare ritmo in avvio di stagione. L’8 maggio scorso l’Atletico ha vinto l’ultimo derby casalingo contro il Real grazie a una rete messa a segno da Carrasco su rigore. Il 9 febbraio 2019 il Real Madrid ha vinto l’ultimo derby in trasferta, 1-3 il risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID REAL MADRID

Le probabili formazioni della diretta Atletico Madrid Real Madrid, match che andrà in scena all’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid. Per l’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Oblak; Gimenez, Llorente, Reinildo; Molina, Koke, Witsel, Lemar, Carrasco; Joao Felix, Morata. Risponderà il Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atletico Madrid Real Madrid, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria dell’Atletico Madrid con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Real Madrid, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











