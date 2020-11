Diretta Atp Finals 2020/ Djokovic Zverev streaming video tv: chi va in semifinale?

DIRETTA ATP FINALS 2020: DJOKOVIC ZVEREV VALE UN POSTO IN SEMIFINALE

Alle ore 15:00 di venerdì 20 novembre scatta l’ultima giornata del round robin alle Atp Finals 2020: si chiude il gruppo Tokyo 1970, che sarà inaugurato da Djokovic Zverev per poi avere la sua conclusione alle ore 21:00 (sempre con il fuso di casa nostra) con Medvedev Schwartzman. Il quadro del gruppo è chiaro: il match serale non avrà alcuna influenza sui risultati e le qualificazioni alle semifinali, perché con due vittorie Daniil Medvedev è già aritmeticamente il vincitore di questa classifica e, di conseguenza, Diego Schwartzman è già eliminato e giocherà solo per il primo successo di sempre nel Master di fine anno. La partita del pomeriggio sarà quindi uno spareggio per la semifinale: Novak Djokovic, che insegue il record di titoli appartenente a Roger Federer, sfida un Alexander Zverev che ha vinto alla O2 Arena di Londra due anni fa. Vedremo quindi cosa succederà nella diretta delle Atp Finals 2020; intanto proviamo a fare una valutazione ragionata sui temi principali che ci possono attendere in campo.

La giornata che chiude la prima fase alle Atp Finals 2020 avrà il suo highlight nel pomeriggio: quanto accaduto in precedenza in termini di set e game vinti o persi non conta più, Djokovic e Zverev giocano una sfida diretta per andare in semifinale. Possiamo dire senza timore di smentite che un’eliminazione del serbo sarebbe un tonfo non indifferente, perché Nole ha vinto cinque volte il Master e soprattutto ha chiuso il sesto anno in carriera con il numero 1 del ranking Atp, in una stagione in cui ha portato a casa Australian Open, Cincinnati e Internazionali d’Italia oltre a giocare la finale del Roland Garros. Eppure, anche lui ha dovuto sottostare alla legge delle giovani leve che crescono eccome: Medvedev lo ha sostanzialmente demolito in un match che ha avuto poca storia, adesso per il serbo si tratta di battere Zverev e continuare la sua corsa ma Sascha ha più di un argomento da schierare, su questi campi si trova a proprio agio e la vittoria su Schwartzman, al netto del set perso, ha dimostrato che anche mentalmente può aver fatto un salto di qualità importante. Di solito Djokovic non sbaglia partita di questo tipo, ma la realtà è che nell’ultima giornata delle Atp Finals 2020 potrebbe succedere davvero di tutto.

