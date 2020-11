Diretta Atp Finals 2020/ Zverev Schwartzman, Djokovic Medvedev streaming video tv

DIRETTA ATP FINALS 2020: DJOKOVIC CERCA LA SEMIFINALE

Alle ore 15:00 di mercoledì 18 novembre scatta un altro appuntamento con le Atp Finals 2020: questa volta siamo nel girone dedicato a Tokyo 1970, la prima edizione del Master di tennis, e a differenza di quanto visto ieri ad aprire i giochi sarà il match tra i due giocatori che hanno perso all’esordio. Sarà dunque Zverev Schwartzman, mentre alle ore 21:00 questa terza giornata del primo turno si chiuderà con Djokovic Medvedev. Gli incroci del calendario ci consentono di notare che già oggi potremmo assistere ad una eliminazione, come a un qualificato sicuro alla semifinale: nel dettaglio, Novak Djokovic potrebbe eliminare Alexander Zverev vincendo il suo match e assistendo alla sconfitta del tedesco, che a quel punto non potrebbe più raggiungere il secondo posto. Allo stesso modo, sarebbe out Diego Schwartzman in caso di ko e conseguente vittoria di Daniil Medvedev; ad ogni modo prima di lanciarci nei calcoli del girone sarà bene presentare bene la giornata alle Atp Finals 2020, che si preannuncia ancora una volta entusiasmante.

ATP FINALS 2020 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2020 è affidata alla televisione satellitare: solo gli abbonati potranno assistere ai match del Master di tennis, precisamente ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (numeri 201 e 204 del decoder). In assenza di un televisore potranno inoltre attivare il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi; sul sito ufficiale www.nittoatpfinals.com sono presenti tutte le informazioni utili sul torneo, come le statistiche dei giocatori e le classifiche dei due gironi del primo turno.

DIRETTA ATP FINALS 2020: RISULTATI E CONTESTO

Alle Atp Finals 2020 va in scena la seconda giornata di un girone che per il momento ha presentato un quadro piuttosto netto. Novak Djokovic ha stravinto il suo match contro Schwartzman, concedendogli appena cinque game e dando la sensazione di avere sempre il controllo della situazione; lo stesso ha fatto in serata Daniil Medvedev che, se si esclude quel primo set vinto da Zverev, ha confermato la superiorità mentale – prima che tecnica – sul tedesco che si era già vista nella finale di Parigi-Bercy. I due sconfitti sono quindi chiamati al riscatto: la sensazione è che sul campo della O2 Arena di Londra, superficie veloce indoor, Zverev sia favorito sull’argentino e del resto il titolo centrato due anni fa ne è una dimostrazione abbastanza lampante. Per Medvedev, che ha vinto la sua prima partita alle Atp Finals, si tratta di provare a resistere contro Djokovic: sulla distanza dei tre set il russo ha sicuramente più possibilità, ma anche solo vincere un set o tanti game (visto appunto quanto è successo lunedì) potrebbe avvicinarlo alla semifinale. Tra poco si gioca, e allora mettiamoci comodi e aspettiamo di scoprire quello che succederà in campo…

