DIRETTA ALCARAZ DJOKOVIC/ Atp Finals 2023 video streaming tv, equilibrio perfetto (oggi 18 novembre)

In avvicinamento alla diretta di Alcaraz Djokovic, dobbiamo osservare che in realtà non ci sono molti precedenti per la semifinale delle Atp Finals 2023, anche se naturalmente sono tutti di alto livello, soprattutto quest’anno. La prima volta risale alla semifinale del torneo di Madrid 2022, vinta in tre set dal padrone di casa Alcaraz dopo una splendida battaglia per 6-7 (5), 7-5, 7-6 (5), ma sicuramente è stato il 2023 a sancire il definitivo salto di qualità della sfida.

Infatti, Alcaraz e Djokovic si sono affrontati prima nella semifinale del Roland Garros, con netto successo per 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 per il serbo, che ha dominato alla distanza sulla terra rossa parigina; poi naturalmente nella finale di Wimbledon, vinta in cinque set dello spagnolo per 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4 per sancire il primo trionfo di Alcaraz sull’erba di Londra; infine ecco pure la finale di Cincinnati, con vittoria di Djokovic dopo un’altra epica battaglia terminata per 5-7, 7-6 (7), 7-6 (4) in favore del serbo. Due finali, una vinta a testa; due semifinali, una vinta ciascuno; due match negli Slam, una vittoria per parte; due incontri dei Masters 1000 e una vittoria a testa. Equilibrio perfetto, che però stasera qualcuno spezzerà… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ALCARAZ DJOKOVIC STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA SEMIFINALE, ATP FINALS 2023

La diretta tv di Alcaraz Djokovic, semifinale delle Atp Finals 2023, sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, perché in chiaro abbiamo visto la partita di Sinner. Questo significa che la possibilità di seguire la diretta streaming video di Alcaraz Djokovic sarà offerta tramite i servizi dell’emittente satellitare, ma naturalmente solo su abbonamento.

UNA SEMIFINALE DI LUSSO

Alcaraz Djokovic, in diretta dal PalaAlpitour di Torino, è la seconda semifinale delle Atp Finals 2023 in corso nel capoluogo piemontese: appuntamento di lusso, indicativamente alle ore 21.00 di questa sera, sabato 18 novembre, per completare una giornata memorabile, cioè quella della vittoria di Jannik Sinner nella prima semifinale di sempre per un tennista italiano nel Master di fine anno, per di più a casa nostra. Il torneo che prevede la partecipazione degli otto migliori giocatori del mondo al termine della stagione quest’anno ha visto superare la fase a gironi le prime quattro teste di serie, dando ulteriore nobiltà all’epilogo che ci attende fra oggi e domani, quindi anche la serata sarà naturalmente imperdibile per tifosi ed appassionati.

Una sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic non ha bisogno di molte presentazioni: per Nole è quasi la prosecuzione delle mille battaglie con Rafa Nadal, rispetto al quale l’erede è meno “terraiolo”, tanto da avere già vinto Wimbledon e Us Open ad appena 20 anni, ma non ancora il Roland Garros. Curiosamente, Nadal non ha mai vinto le Atp Finals in carriera, chissà se Alcaraz saprà invece imporsi al debutto, considerando che nel 2022 era assente per infortunio; Djokovic invece ha vinto per ben sei volte il Master, record condiviso con Roger Federer, che il serbo vorrebbe fare totalmente suo. Prima però c’è da superare una semifinale di lusso: che cosa ci dirà la diretta di Alcaraz Djokovic?

DIRETTA ALCARAZ DJOKOVIC, SEMIFINALE ATP FINALS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Alcaraz Djokovic potrebbe forse bastare dire che stiamo parlando del numero 2 (lo spagnolo) e del numero 1 del Mondo (il serbo), quindi è davvero il meglio che si possa chiedere per una grande serata di tennis. Il cammino di Carlos Alcaraz nelle Atp Finals 2023 era in realtà cominciato con una sconfitta al debutto contro Alexander Zverev, tuttavia in seguito le vittorie in due set contro Andrey Rublev e Daniil Medvedev ha garantito allo spagnolo di qualificarsi, per di più da primo nel girone davanti a Medvedev, con grande delusione per il tedesco: un crescendo significativo, che però oggi andrà testato al cospetto di Nole.

Per Novak Djokovic il cammino è stato ancora più combattuto, perché il serbo ha giocato addirittura nove set nelle tre partite del girone, con il successo contro Holger Rune seguito dalla sconfitta nella epica battaglia di martedì contro Jannik Sinner e dalla vittoria contro Hubert Hurkacz, che però avrebbe potuto anche non bastare se Sinner gli avesse fatto uno “scherzo” contro Rune. In ogni caso, Nole non muore mai e un giorno in più di riposo rispetto allo spagnolo potrebbe essere un dettaglio da tenere in debita considerazione, mentre ci accingiamo a seguire con la massima attenzione la diretta di Alcaraz Djokovic.











