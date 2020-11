Diretta Atp Finals 2020/ Streaming video tv: Djokovic Schwartzman a Londra (tennis)

DIRETTA ATP FINALS 2020: IL PROGRAMMA DI OGGI

Le Atp Finals 2020 tornano a tenerci compagnia lunedì 16 novembre, con inizio alle ore 15:00 almeno per quanto riguarda i match del singolare: ormai conosciamo la formula per cui sappiamo che assisteremo a due partite, che fanno riferimento al girone Tokyo 1970. Si omaggia in questo gruppo la prima edizione di sempre del Master; Djokovic Schwartzman aprirà il programma alle ore 15:00, e sarà seguita da Medvedev Zverev alle ore 21:00. Gli orari sono da considerarsi italiani, e questo girone è particolarmente intrigante: vi troviamo infatti il numero 1 del ranking che però non vince il torneo dal 2015, anno in cui calò il poker di titoli consecutivi, ma anche il grande protagonista del post lockdown e due giovani che sono tra i principali rappresentanti della NextGen, tanto che uno – Alexander Zverev – ha già vinto qui alla O2 Arena di Londra. Ora però tuffiamoci nella grande atmosfera delle Atp Finals 2020, provando a immaginare e ipotizzare quello che potrebbe succedere nella giornata di lunedì.

DIRETTA ATP FINALS 2020 IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv delle Atp Finals 2020 è un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare: solo i clienti potranno dunque seguire le partite del torneo alla O2 Arena di Londra, e in assenza di un televisore sarà la stessa emittente a fornire la possibilità di assistervi in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone sui quali attivare l’applicazione Sky Go. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di consultare liberamente il sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo www.nittoatpfinals.com.

DIRETTA ATP FINALS 2020: RISULTATI E CONTESTO

Nella giornata odierna delle Atp Finals 2020 è inevitabile dire che il grande protagonista sia Novak Djokovic: il serbo ha fatto il vuoto all’inizio del decennio con quattro titoli consecutivi, ma da quel momento non ha più vinto. Ha trionfato al torneo di Cincinnati (giocato a New York) e poi ancora agli Internazionali d’Italia, e soprattutto per il sesto anno consecutivo chiuderà l’anno al numero 1 per la sesta volta. I suoi avversari nel girone saranno però tosti: da Diego Schwartzman, battuto nella finale di Roma ma in grado di dare una svolta alla sua carriera entrando per la prima volta nella Top Ten, a Daniil Medvedev vincitore del terzo Masters 1000 (a Parigi-Bercy) passando per Alexander Zverev che quella finale indoor in Francia l’ha giocata, e anche quella degli Us Open che aveva praticamente in mano prima di crollare. Solo il serbo è stato in grado di vincere uno Slam tra questi giocatori, ma questo è un tema comune alla nuova generazione; nonostante questo, il gruppo intitolato a Tokyo 1970 delle Atp Finals 2020 minaccia di essere realmente equilibrato e competitivo, lo stesso Djokovic potrebbe non essere così certo di prendersi anche solo la qualificazione alla semifinale.

