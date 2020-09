Diretta Djokovic Schwartzman/ Internazionali d’Italia Roma 2020 streaming: finale Atp

Alle ore 17:00 di lunedì 21 settembre si gioca Djokovic Schwartzman: è la finale maschile agli Internazionali d’Italia Roma 2020, ultimo atto del torneo di tennis al Foro Italico. Purtroppo non ci sono italiani a giocarsi il titolo, ma non c’è nemmeno Rafa Nadal che abdica dopo due anni consecutivi: sia lui che Matteo Berrettini sono caduti ai quarti di finale, un grande peccato perché avrebbero potuto regalarci, eventualmente, una grande finale tra il signore incontrastato della terra rossa e il più rappresentativo degli azzurri, in un appuntamento nel quale i nostri colori si sono comunque difesi egregiamente. Novak Djokovic arriva alla finale numero 10 al Foro Italico e andrà a caccia di quello che sarebbe il quinto successo sulla terra della capitale e il Masters 1000 numero 36; prima finale di questo livello per Diego Schwartzman, ventottenne argentino che in carriera ha vinto appena 3 titoli Atp ma ha dimostrato ancora una volta di essere un grande combattente, si è guadagnato il secondo lunedì agli Internazionali d’Italia Roma 2020 con due vittorie straordinarie e ora può legittimamente credere nella terza impresa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA FINALE WTA AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2020

La diretta tv della finale maschile agli Internazionali d’Italia Roma 2020 è affidata a Sky Sport Uno: appuntamento riservato in esclusiva a tutti gli abbonati, che dovranno selezionare il canale 201 del decoder. Anche per l’ultimo atto del torneo al Foro Italico sarà possibile seguire il match in diretta streaming video, servizio fornito dalla stessa emittente grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Sul portale ufficiale www.internazionalibnlditalia.com troverete invece tutte le informazioni utili sulle due avversarie e i contenuti multimediali.

DIRETTA DJOKOVIC SCHWARTZMAN: RISULTATI E CONTESTO

Djokovic Schwartzman è una finale inedita in un Masters 1000, ma agli Internazionali d’Italia Roma 2020 è quella più giusta per quanto si è visto in campo anche se, forse, si sarebbe preferito l’ennesimo scontro tra gli attuali numero 1 e numero 2 e cioè lo stesso Djokovic e Rafa Nadal: del serbo chiaramente si può dire poco per il modo in cui ha sempre dominato, certo prendendosi delle pause ogni tanto (anche contro Casper Ruud ha dovuto salvarsi più volte, e Dominik Koepfer ha sfiorato il colpo grosso per le troppe pause di intensità di Nole) ma dando sempre la sensazione che prima o poi sarebbe andato a vincere. Resta comunque il numero 1 Atp e dunque, al netto di Rafa Nadal, era il primo finalista che ci saremmo aspettati di trovare al Foro Italico; per quanto riguarda l’argentino, non era mai riuscito a battere il suddetto Nadal in carriera e lo ha fatto a Roma, sulla terra rossa e in un quarto di finale di un Masters 1000. Vero: lo spagnolo non giocava da sette mesi, ma Schwartzman ha poi confermato la sua impresa piegando Denis Shapovalov in una semifinale epica, durata oltre tre ore. La stanchezza e il fatto che il gaucho abbia chiuso la sua partita poco prima delle 23:00 inciderà sicuramente sull’approccio, ma tra i due chi ha meno da perdere e tutto da guadagnare è lui e allora Djokovic è già avvisato… (agg. di Claudio Franceschini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA