DIRETTA ATP FINALS 2023/ Medvedev Zverev video streaming Rai: è l’incrocio numero 18 (oggi 15 novembre)

DIRETTA ATP FINALS 2023: MEDVEDEV ZEREV, I TESTA A TESTA

Come già detto, la giornata di oggi per la diretta delle Atp Finals 2023 ci consegna Medvedev Zverev: tra i due c’è una bella rivalità, le sfide sono già 17 e il computo vede attualmente in vantaggio Daniil Medvedev, che ha vinto in 10 occasioni contro le 7 affermazioni di Alexander Zverev. Il primo incrocio era stato un ottavo indoor a San Pietroburgo, nel 2016: Medvedev aveva 20 anni, Zverev 19, il tedesco si era imposto con il risultato di 6-3 7-5. La prima vittoria di Medvedev è arrivata al quinto match, che era stato importante: finale del Masters 1000 di Shanghai e affermazione con il risultato di 6-4 6-1.

Zverev accusato di violenza dall'ex fidanzata/ "Ha cercato di soffocarmi con un cuscino"

Va ricordato che sono tre le finali che hanno visto i due giocatori uno contro l’altro, e siamo 2-1 per Medvedev che si è imposto tre anni fa a Parigi-Bercy (altro Masters 1000) mentre Zverev ha ottenuto l’ultimo atto delle Atp Finals 2021, qui a Torino, con il risultato di 6-4 6-4. A tale proposito, va detto che nella stessa edizione il russo aveva vinto uno splendido match nel round robin (6-3 6-7 7-6); così era successo, ma con il risultato di 6-3 6-4, l’anno precedente alla O2 Arena di Londra, sempre nella capitale inglese Zverev aveva invece vinto nel 2019, ancora nel primo turno, con il risultato di 6-4 7-6. Il dato curioso invece riguarda il fatto che Medvedev Zverev non si sia ancora mai giocata negli Slam: l’anno prossimo potrebbe essere quello buono… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Sinner Medvedev (risultato finale 2-1): Jannik ha vinto l'Atp Vienna 2023! (oggi 29 ottobre)

DIRETTA ATP FINALS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2023 sarà in chiaro, almeno per quanto riguarda il match del pomeriggio: su Rai Due infatti viene trasmessa la prima partita di ogni giornata, e oggi dovrebbe dunque toccare ad Alcaraz Rublev. La messa in onda integrale del torneo è invece sui canali della televisione satellitare, nello specifico si consiglia di visionare soprattutto Sky Sport Uno; per quanto riguarda la diretta streaming video, nel primo caso bisognerà visitare il sito di Rai Play o installare la relativa app mentre nel secondo sarà attiva l’applicazione Sky Go, chiaramente riservata agli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ALCARAZ RUBLEV, ATP FINALS 2023

Diretta/ Sinner Medvedev (risultato finale 2-0): titolo numero 9 per Jannik! (Atp Pechino 2023, 4 ottobre)

ATP FINALS 2023: ECCO MEDVEDEV ZEREV!

Nuovo appuntamento con la diretta delle Atp Finals 2023: mercoledì 15 novembre al PalaAlpitour di Torino si torna in campo per la seconda giornata del gruppo rosso, a partire dalle ore 14:30 vivremo Alcaraz Rublev mentre alle ore 21:00 si giocherà Medvedev Zverev. Ancora una volta quindi si incrociano i due giocatori che hanno vinto all’esordio, e i due che hanno perso: questo serve per evitare che alla terza giornata del singolo girone siano già noti entrambi i semifinalisti, oggi comunque uno dei due giocatori ad una vittoria potrebbe già festeggiare la qualificazione aritmetica e, per contro, uno dei perdenti potrebbe essere eliminato.

Il focus della diretta delle Atp Finals 2023 per oggi va inevitabilmente messo su Medvedev Zverev: si tratta dei due giocatori che, tra quelli che componevano la cosiddetta Next Gen, hanno maggiormente rispettato le attese anche se la loro carriera, soprattutto per quanto riguarda gli Slam, avrebbe potuto essere anche più brillante. Alexander Zverev tra le altre cose ha rimontato alla grande Carlos Alcaraz due giorni fa, e punta la terza vittoria nel Master di fine anno; tra poco scopriremo come andranno le cose perché al PalaAlpitour di Torino sarà nuovamente tempo di giocare…

DIRETTA ATP FINALS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Alle Atp Finals 2023 dunque si gioca ancora nel gruppo rosso: è stato bellissimo il modo in cui Zverev ha battuto Alcaraz all’esordio, in un match che possiamo già considerare tra i più belli di sempre in questo torneo. Adesso il tedesco ha la possibilità di volare in semifinale: sarebbe così qualora dovesse battere Daniil Medvedev e nel pomeriggio Alcaraz avesse fatto lo stesso con Andrey Rublev, perché in quel caso quest’ultimo non potrebbe più raggiungere Zverev (avendo due sconfitte) e uno tra Alcaraz e Medvedev rimarrebbe comunque indietro, con questo match che diventerebbe uno spareggio per la semifinale.

Allo stesso modo Medvedev andrebbe avanti nelle Atp Finals 2023 con un successo questa sera e la vittoria di Rublev: lo stesso scenario ma rovesciato, nella terza giornata sarebbero lo stesso Rublev e il tedesco a giocarsi tra di loro l’accesso alla semifinale. Non resta dunque che scoprire cosa succederà tra poco alle Atp Finals 2023, ricordando che al momento il primo in classifica nel gruppo rosso è Medvedev che si trova 2-0 nel computo dei set, Zverev invece ne ha lasciato uno ad Alcaraz e questo chiaramente potrebbe contare alla fine del girone, quando si tireranno le somme e anche un singolo parziale (così come i game) potrebbe fare la differenza…











© RIPRODUZIONE RISERVATA