Diretta Medvedev Alcaraz/ Wimbledon 2024 streamimg video tv: rematch un anno dopo (semifinale, 12 luglio)

DIRETTA MEDVEDEV ALCARAZ WIMBLEDON 2024: OBIETTIVO FINALE!

Oggi a Wimbledon 2024 è il giorno di Lorenzo Musetti che sfida Novak Djokovic, ma naturalmente venerdì 12 luglio si gioca anche l’altra semifinale nel torneo maschile: qui parliamo della diretta Medvedev Alcaraz, un grande spettacolo anche se bisogna dire che ci sono tanti rimpianti per come è finita l’avventura di Jannik Sinner, che da numero 1 è stato eliminato da Daniil Medvedev al termine di una grande battaglia al quinto set, sulla quale avrebbe potuto influire un problema avuto dall’altoatesino ma che in realtà, ovviamente, toglie ben poco dei meriti del russo che replica la semifinale già centrata lo scorso anno.

Dall’altra parte della rete, Medvedev incrocia ancora una volta Carlos Alcaraz: nell’ultima edizione non c’era stata storia, lo spagnolo aveva dominato il match ed era poi andato a prendersi il primo titolo ai Championships. Il giovane Alcaraz spera ovviamente di replicare mettendo in fila una doppietta non troppo scontata sull’erba di Londra, ma certamente il modo in cui Medvedev si è liberato di Sinner ci dice che mentalmente oggi potrebbe essere un’altra storia. Staremo a vedere, sarà infatti il campo a dirci come andranno le cose nella diretta di Medvedev Alcaraz e, mentre aspettiamo, facciamo la nostra analisi sui tempi principali di questo match.

DIRETTA MEDVEDEV ALCARAZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE WIMBLEDON 2024

L’appuntamento con la diretta tv di Medvedev Alcaraz è sulla televisione satellitare: ormai sappiamo bene che Wimbledon 2024 viene mandato in onda da questa emittente e dunque la semifinale di oggi sarà riservata agli abbonati. I canali cui riferirsi restano Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e Sky Sport Tennis (203) e in assenza di un televisore sarà possibile assistere al match anche con il servizio di diretta streaming video di Medvedev Alcaraz, che non comporta costi aggiuntivi ed è disponibile sia con l’applicazione Sky Go che con la piattaforma Now Tv, utilizzando ovviamente i vostri apparecchi mobili.

DIRETTA MEDVEDEV ALCARAZ WMBLEDON 2024: SARÀ UNA GRANDE SFIDA

La scintillante diretta di Medvedev Alcaraz rappresenta il settimo incrocio tra due giocatori meravigliosi, che hanno avuto un percorso diverso anche per l’età. Medvedev è stato di fatto la prima, solidissima risposta al dominio dei Big Three, ma quegli Us Open vinti tre anni fa spezzando un quasi imbattibile Novak Djokovic sono rimasti l’unica perla negli Slam, Medvedev certamente rimane un giocatore fantastico e che se la può giocare con tutti ma, almeno a grandi livelli, forse gli manca ancora qualcosa per essere realmente dominante, probabilmente una ferrea etica del lavoro anche se siamo in presenza di un campione.

Alcaraz dal canto suo ha parecchi record di precocità, di lui si parla come di un futuro fenomeno già da anni e bisogna dire che il murciano ha fatto tutto per confermare queste sensazioni. A 21 anni appena compiuti ha già messo in bacheca tre Slam su tre superfici diverse, è stato numero 1 Atp e adesso gli manca “solo” l’Australian Open che attaccherà tra meno di un anno, ma nel frattempo potrebbe togliersi l’enorme soddisfazione di vincere Wimbledon 2024 e fare doppietta. La sua carriera la valuteremo realmente soltanto tra un po’, intanto Alcaraz ha già vinto più di parecchi giocatori più esperti e questo la dice lunga sulle sue possibilità.











