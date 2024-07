DIRETTA SINNER MEDVEDEV/ Video streaming tv: incrocio n°12, Jannik in striscia da 5 (Wimbledon 2024 9 luglio)

DIRETTA SINNER MEDVEDEV: I TESTA A TESTA

Dei precedenti per la diretta di Sinner Medvedev abbiamo chiaramente parlato, non solo oggi: presentando il quarto di Wimbledon 2024 abbiamo ricordato l’incredibile andamento di questo testa a testa, con Daniil Medvedev che ha vinto i primi sei incroci e Jannik Sinner che ha portato a casa gli altri cinque. L’ultima vittoria del russo risale dunque alla finale del Masters 1000 di Miami con il risultato di 7-5 6-3, idealmente Sinner ha chiuso il cerchio perché il suo ultimo successo è quello dell’Hard Rock Stadium, nella semifinale di quest’anno, con un clamoroso 6-1 6-2 arrivato dopo la strepitosa rimonta agli Australian Open, quella volta in finale.

Medvedev è ancora avanti nel bilancio ma l’azzurro dalla finale di Pechino 2023 ha infilato un pokerissimo tra cui la finale di Vienna e il match del girone alle Atp Finals; due le vittorie del russo in una finale Atp, oltre alla già citata di Miami c’era stata quella di Rotterdam. La curiosità è legata al fatto che ognuno di questi match è andato in scena su superficie dura, fosse essa indoor o outdoor: per la prima volta nei quarti di Wimbledon 2024 la diretta di Sinner Medvedev sarà disputata sull’erba e aspettiamo ancora il primo incrocio sulla terra, intanto sarà molto interessante scoprire come andrà l’importantissima partita di oggi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SINNER MEDVEDEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI WIMBLEDON 2024

Per seguire la diretta tv di Sinner Medvedev avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare: il match valido per i quarti di finale di Wimbledon 2024 sarà infatti trasmesso sui canali di questa emittente, ricordando che quello principale è Sky Sport Tennis ma è possibile anche l’affiancamento di Sky Sport Uno. In ogni caso, qualora non abbiate a disposizione un televisore, potrete attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la visione di Sinner Medvedev in diretta streaming video.

SINNER MEDVEDEV: ECCO LA SFIDA INFINITA!

La diretta di Sinner Medvedev è la sfida infinita: oggi martedì 9 luglio vale per i quarti di finale di Wimbledon 2024, dunque altoatesino e russo si incrociano sul palcoscenico più importante ma è già la terza volta in stagione e la dodicesima in totale. Un grande classico, oggi ancor più della sfida di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, che eventualmente qui arriverà in semifinale a patto che entrambi superano i loro avversari. Sinner da numero 1 Atp è naturalmente favorito, ma possiamo dire che lo sia comunque se consideriamo gli ultimi episodi della sua rivalità con Daniil Medvedev, che resta comunque grande giocatore.

Ricordiamo infatti che il russo ha vinto le prime sei partite contro l’azzurro, ma poi l’altoatesino ha saputo prendere le misure al suo avversario: Sinner infatti ha vinto gli ultimi cinque match, compresa ovviamente la straordinaria finale degli Austrialian Open con cui ha messo in bacheca il primo Slam. Sarà adesso una sfida davvero ostica, anche perché il Sinner visto ai Championships non ha mai dato la sensazione di essere davvero al 100%; sta però crescendo molto rapidamente e la speranza è che faccia come nei tornei precedenti, in cui è salito di colpi man mano che ci avvicinavamo alla finale. Ora vedremo cosa succederà nella diretta di Sinner Medvedev…

DIRETTA SINNER MEDVEDEV: JANNIK RIMANE FAVORITO

Eccoci allora alla diretta di Sinner Medvedev, che come quarto di finale a Wimbledon 2024 è davvero intrigante: si tratta di una partita che ha già fatto epoca, come termine di paragone potremmo utilizzare addirittura quello tra Roger Federer e Rafa Nadal se non altro per la differenza di età tra i due, anche se le differenze sono enormi perché il russo ha vinto un decimo di quanto era riuscito a fare lo svizzero nel momento in cui il giovane spagnolo è arrivato a reclamare il suo trono, riuscendoci per la prima volta proprio a Wimbledon in un’iconica finale consegnata alla storia nel momento stesso in cui Nadal l’ha vinta.

Adesso Sinner è già numero 1 Atp mentre Medvedev ha dovuto accettare un calo nelle sue prestazioni; sappiamo che il russo sa essere devastante soprattutto su superfici dure, non è mai riuscito a domare la terra ma anche l’erba non è una superficie sulla quale riesca a essere realmente perfetto. Una grande occasione per Sinner che poi, come già detto, potrebbe andare a caccia di rivincita nei confronti di Alcaraz; questo lo vedremo più avanti, oggi l’azzurro si deve concentrare esclusivamente su un Medvedev che certamente avrà studiato il modo in cui fare male all’avversario, viste le ultime cinque partite e soprattutto la semifinale del Miami Open.











