Diretta Atp Madrid 2021/ Sinner-Pella, Cecchinato-Bautista streaming video tv, orario

DIRETTA ATP MADRID 2021: OGGI SINNER-PELLA E CECCHINATO-BAUTISTA

Il torneo Atp Madrid 2021 prosegue martedì 4 maggio: vivremo ancora match del primo turno maschile in questo appuntamento Masters 1000, e ci saranno due italiani a tenerci compagnia in una giornata che si aprirà alle ore 11:00. Intanto bisogna dire che la programmazione è cambiata: Jannik Sinner sfida oggi Guido Pella per ottenere il pass ai sedicesimi di finale e fare strada in un altro torneo importante che potrebbe vederlo grande protagonista, e del match dell’altoatesino contro il tennista argentino avevamo già parlato ieri.

Avrà invece un avversario decisamente più tosto Marco Cecchinato che, superate le qualificazioni con rimonta nell’ultimo incontro, affronta ora Roberto Bautista Agut. Curiosamente, lo spagnolo è stato incrociato e battuto due volte nelle ultime settimane dallo stesso Sinner; rimane un grande specialista della terra rossa e forse anche favorito nel match contro l’azzurro, ma il palermitano Cecchinato spera di rinascere su questi campi. Per la diretta del torneo Atp Madrid 2021 dobbiamo chiaramente presentare anche gli altri match, e allora possiamo iniziare ad accomodarci e provare a valutare quale sia il programma di questo martedì nuovamente dedicato al tennis.

DIRETTA ATP MADRID 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Madrid 2021, per quanto riguarda il tabellone maschile, viene trasmessa in esclusiva da Sky Sport: il canale di riferimento è Sky Sport Arena (numero 204 del decoder) con visione riservata agli abbonati che potranno seguire i match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Il torneo femminile invece è sulla web-tv federale SuperTennis, aperta a tutti (numero 64 del digitale terrestre) con appuntamento in mobilità sul sito ufficiale www.supertennis.tv.

DIRETTA ATP MADRID 2021: RISULTATI E CONTESTO

Oggi nel torneo Atp Madrid 2021 i match cui assisteremo sono davvero interessanti. Forse uno dei più belli, almeno sulla carta, è quello tra i due giovani Félix Auger-Aliassime (che sulla terra può fare sfracelli, come già dimostrato) e Casper Ruud, ma attenzione anche a quello che oppone Pierre-Hugues Herbert ad Alejandro Davidovich Fokina, mentre avremo il ritorno in campo di Andrey Rublev, finalista a Montecarlo e poi “maltrattato” da Sinner a Barcellona, che se la vedrà con un avversario ostico nello statunitense Tommy Paul.

Hubert Hurcazk, il campione del Miami Open, apre il suo Atp Madrid 2021 sfidando l’australiano John Millman; intrigante, davvero tanto, il match tra il veterano Kei Nishikori, che negli ultimi anni ha avuto parecchi problemi fisici ma resta un giocatore fantastico da vedere, e Karen Khachanov che un Masters 1000 lo aveva messo in bacheca con sorpresa di tutti, e che ora vuole provare a fare quel salto di qualità che fino a questo momento gli è sempre mancato. Salvo variazioni di palinsesto, in campo oggi avremo anche Nikoloz Basilashvili e Jan-Lennard Struff (potenziale avversario di Sinner al secondo turno): il georgiano, domenica, ha battuto il tedesco prendendosi il titolo 250 a Monaco di Baviera.

