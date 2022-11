Diretta Atp Next Gen 2022/ Streaming video tv: ecco la seconda giornata a Milano

DIRETTA ATP NEXT GEN 2022: ECCO LA 2^ GIORNATA!

La seconda giornata delle Atp Next Gen 2022 scatta mercoledì 9 novembre: un torneo che, come abbiamo detto in sede di presentazione, presenta all’Allianz Cloud di Milano i migliori otto Under 21 al mondo, secondo il criterio stabilito dal ranking Atp. Purtroppo, non sono i primi otto in assoluto: abbiamo già parlato delle defezioni pesanti di Carlos Alcaraz (infortunato, ma avrebbe comunque giocato le Atp Finals), Holger Rune (che sarà a Torino come prima riserva) e anche del nostro Jannik Sinner, che avrebbe i requisiti per tentare di rivincere il titolo messo in bacheca nel 2019 ma oggi ha altre priorità.

Un’edizione allora forse meno scintillante rispetto a quelle precedenti, ma non per questo meno interessante: nella diretta delle Atp Next Gen 2022 infatti compaiono tre italiani (il quarto è Luca Nardi che è la prima riserva) e Lorenzo Musetti guida questo drappello tricolore avendo anche il miglior ranking tra gli otto qualificati al torneo. L’obiettivo naturalmente è sollevare il trofeo: magari non varrebbe tantissimo in termini generali, ma sicuramente può essere un altro punto in un periodo che ci sta presentando il tennista carrarese come davvero in palla, e pronto a fare il grande salto di qualità.

DIRETTA ATP NEXT GEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Next Gen 2022 sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: il torneo infatti viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali che trovate ai numeri 201 e 205 del vostro decoder. Ci sarà ovviamente la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go; ricordiamo inoltre che l’appuntamento sarà anche in chiaro su SuperTennis, dunque sul digitale terrestre; anche in questo caso la diretta streaming video sarà attiva, basterà infatti visitare il sito di SuperTenniX con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP NEXT GEN 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Presentando la seconda giornata delle Atp Next Gen 2022 dobbiamo dire che oggi si potrà cominciare a capire quali saranno i giocatori che si qualificheranno alle semifinali del torneo, e verosimilmente potremmo anche averne un paio già aritmeticamente proiettati verso la Final Four; a Milano comunque si gioca con la formula che è la stessa delle Atp Finals, ovvero due gironi da quattro giocatori ciascuno con i primi due che vanno in semifinale con il tabellone “incrociato” (il primo di un gruppo contro il secondo dell’altro).

Il regolamento invece è quello del Fast 4 Tennis: anche questo ovviamente ci dice che le Atp Next Gen Finals 2022, o comunque in generale, non hanno ancora raggiunto quello status di grande torneo che potrebbero avere. Sicuramente però è una bella finestra sul futuro: noi possiamo aggiungere che sarebbe davvero bello se i migliori del ranking potessero davvero essere presente, ma qui bisognerebbe aprire una finestra sul calendario perché, giocando in contemporanea con le Atp Finals e con la Coppa Davis molto vicina, certi tennisti rinunciano giustamente a questo appuntamento andando a caccia di maggiore gloria. Comunque noi seguiremo con vivo interesse, ancora una volta, i nostri italiani nella diretta delle Atp Next Gen 2022.

