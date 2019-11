Diretta Sinner De Minaur/ Streaming video e tv: Atp Next Gen 2019, la finale

Sinner De Minaur è la finale delle Atp Next Gen 2019 a Milano: epilogo migliore non si poteva immaginare per il torneo di fine anno riservato ai migliori Under 21 del tennis maschile mondiale, ospitato al PalaLido-Allianz Cloud del capoluogo lombardo. Il pubblico di Milano potrà dunque tifare per il nuovo talento italiano: l’appuntamento con la diretta di Sinner De Minaur sarà alle ore 21.00, ma è bene dire che il compito di Jannik Sinner non sarà per niente facile questa sera contro Alex De Minaur, che alla vigilia del torneo era il principale favorito per la vittoria e finora ha rispettato i pronostici. Sinner però ci sta stupendo ogni giorno di più, ha vinto il suo girone e ieri sera ha già ribaltato un pronostico sulla carta a lui sfavorevole, eliminando in semifinale il serbo Kecmanovic. Oggi sarà possibile un’altra impresa per iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro delle Atp Next Gen giunte alla loro terza edizione?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE SINNER DE MINAUR

La diretta tv di Sinner De Minaur, finale delle Atp NextGen 2019, sarà trasmessa dalla televisione federale SuperTennis, che trovate al numero 64 del vostro telecomando ma anche al 224 del decoder satellitare di Sky. In ogni caso l’alternativa è quella di seguire la finale del torneo Under 21 da Milano in diretta streaming video: potrete dunque avvalervi del sito ufficiale www.supertennis.tv, l’emittente fornisce la visione del torneo in mobilità attraverso l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SUPERTENNIS

DIRETTA SINNER DE MINAUR: IL CONTESTO

Parlando della diretta di Sinner De Minaur, abbiamo già detto che l’azzurro Jannik Sinner dovrà cercare una vera e propria impresa nella finale delle Atp Next Gen 2019 stasera a Milano. Il perché è presto spiegato: innanzitutto, Alex De Minaur ha ben due anni e mezzo in più, essendo nato il 17 febbraio 1999 mentre la data di nascita di Sinner è il 16 agosto 2001, differenza che è davvero notevolissima a quella età. La conseguenza è che Sinner si è affacciato solamente in questi mesi alla ribalta del grande tennis: basterebbe dire che Jannik a inizio stagione era il numero 553 del mondo e che ora è invece il numero 95, legittimando in pieno la sua partecipazione al torneo, che è dovuta a una wild-card come migliore italiano Under 21. Alex De Minaur invece è il numero 18 del mondo, il che vuol dire che l’australiano è ormai tra i migliori tennisti del mondo a livello assoluto: quest’anno ha vinto tre tornei a Sydney (battendo in finale Andreas Seppi), Atlanta e Zhuhai, oltre ad essere arrivato in finale a Basilea, dove ha perso solo un certo Roger Federer. Inoltre ha raggiunto almeno il secondo turno in tutti i tornei dello Slam, con gli ottavi degli Us open come migliore risultato e già l’anno scorso arrivò in finale alle Next Gen (battuto da Stefanos Tsitsipas) che Sinner seguiva invece da spettatore, forse solamente sognando tutto quello che sta vivendo in questi giorni. Insomma, la sfida sarà durissima, ma perché porre limiti a questo sogno?



