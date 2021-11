Diretta Atp Parigi-Bercy 2021/ Streaming video tv: inizia l’ultimo Masters 1000

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2021: CI SONO BERRETTINI E SINNER

Il torneo Atp Parigi-Bercy 2021 prende il via lunedì 1 novembre, alle ore 11:00. Si tratta dell’ultimo Masters 1000 della stagione: infatti l’appuntamento di Shanghai è stato cancellato per ragioni legate al Coronavirus, di conseguenza il circuito 1000 si chiude sui campi indoor della capitale francese. Sarà questa la prima tappa di un periodo intrigante ed estenuante, almeno per qualcuno: la grande stagione del tennis si concluderà infatti con le Atp Finals (e le NextGen) e poi le finali di Coppa Davis, che hanno già sollevato qualche polverone legato alla nuova formula.

La diretta del Atp Parigi-Bercy 2021 ci presenterà invece un quadro intrigante, con la presenza dei nostri migliori italiani e un Jannik Sinner a caccia dei punti necessari per il Master di fine anno; Matteo Berrettini vi si è già qualificato (ed è il primo italiano a giocarlo per il secondo anno consecutivo, al netto ovviamente della cancellazione dell’ultima edizione) e, almeno sulla carta, potrà giocare a mente più libera. Staremo a vedere come andranno le cose, aspettando che i match prendano il via possiamo ora aggiornare il quadro relativo al torneo Atp Parigi-Bercy 2021, parlando dei partecipanti.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2021 sarà sui canali della televisione satellitare: dobbiamo infatti ricordare che il circuito dei Masters 1000 di tennis è un’esclusiva Sky, che dunque trasmetterà i match di questo torneo dando ovviamente importanza ai campi principali (anche perchè dovrà in qualche modo seguire la regia internazionale). Gli abbonati potranno seguire le partite del Atp Parigi-Bercy 2021 anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2021: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare il torneo Atp Parigi-Bercy 2021 bisogna innanzitutto ricordare che si tratta di un appuntamento solo maschile, dunque non vedremo le donne impegnate qui. Diamo invece uno sguardo al tabellone: come sempre sono assenti Rafa Nadal e Roger Federer che, come anche Dominic Thiem, hanno da tempo annunciato il loro forfait fino al termine della stagione dunque si ripresenteranno soltanto agli Australian Open, anche se per esempio lo spagnolo non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione al primo Slam della stagione, e anche per quanto riguarda Federer qualche dubbio al momento rimane.

Presente invece Novak Djokovic, che aveva saltato Indian Wells; il serbo sarà la testa di serie numero 1 e ancora una volta se la dovrà vedere con Daniil Medvedev, tra l’altro campione in carica ma anche grande deluso in California, così come con Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e Andrej Rublev. A Parigi-Bercy 2021 ci sarà anche Cameron Norrie, il vincitore a sorpresa di Indian Wells; a completare il quadro degli italiani che sono entrati immediatamente nel tabellone principale, vale a dire Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Confidiamo anche in loro per un grande torneo, ma come sempre sarà il campo a fornire le sue risposte…

