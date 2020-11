Diretta Zverev Medvedev/ Finale Atp Parigi Bercy 2020: streaming video e tv

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2020: FINALE ZVEREV MEDVEDEV

La finale Zverev Medvedev sarà il culmine della diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2020, che ci ha tenuto compagnia per tutta la settimana anche se rigorosamente a porte chiuse: oggi domenica 8 novembre infatti è naturalmente il giorno della finale che consacrerà il vincitore dell’ultimo torneo Masters 1000 della stagione del grande tennis maschile, che quest’anno sono stati davvero pochi a causa del calendario stravolto dal Coronavirus. Per completare questo anomalo 2020 – che nel tennis passerà alla storia come l’anno senza Wimbledon – resteranno poi solamente le Atp Finals, delle quali logicamente Alexander Zverev e Daniil Medvedev saranno due dei protagonisti più attesi. Oggi dunque sul cemento indoor del Palazzo dello Sport di Parigi Bercy, logicamente a spalti vuoti, vivremo a partire dalle ore 15.00 la finale di questo torneo storicamente di fine stagione, preambolo delle Finali che in un prossimo futuro saranno a Torino ma per ora sono ancora a Londra. Chi vincerà dunque la finale Zverev Medvedev e di conseguenza questo torneo Atp Parigi Bercy 2020?

DIRETTA ZVEREV MEDVEDEV IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Parigi Bercy 2020 sarà trasmessa sul canale Sky Sport Arena, al numero 204 del decoder: solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno dunque assistere al Masters 1000 di tennis, riservato loro in esclusiva, tramite la loro televisione, ma anche in mobilità grazie al servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente. Basterà installare l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, su dispositivi come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2020: FINALE ZVEREV MEDVEDEV

Introduciamo dunque la diretta della finale Zverev Medvedev del torneo Atp Parigi Bercy 2020 ricordando che ieri Daniil Medvedev ha battuto Milos Raonic nella prima semifinale, mentre Alexander Zverev si è preso la copertina con una impresa sempre significativa, cioè una netta e convincente vittoria su Rafa Nadal, anche se certamente per lo spagnolo non è questo il torneo di tennis preferito a Parigi… Medvedev aveva impressionato venerdì in occasione del quarto di finale vinto contro l’argentino Diego Schwartzman, mentre ha fatto un po’ più di fatica ieri contro Milos Raonic. Oggi l’esame sarà Alexander Zverev, un osso durissimo per chiunque nelle partite al meglio dei tre set: il tedesco deve magari fare ancora l’ultimo salto di qualità negli Slam al meglio dei cinque set, ma nelle partite più brevi ha spesso qualcosa in più. D’altro canto, è anche vero che Medvedev è tra i pochi che può tenergli testa: come finirà? Come sempre, ce lo dirà il campo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA