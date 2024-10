DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: DJOKOVIC IN GRANDE SPOLVERO!

La diretta Atp Shanghai 2024 ci fa compagnia con i match che mercoledì 9 ottobre si giocano per gli ottavi di finale: abbiamo in campo anche Jannik Sinner, finalmente, dell’altoatesino parliamo a parte ma possiamo dire che il suo match aprirà le danze sul campo centrale e dunque sarà all’alba, visto che l’orario di inizio è previsto per le 6:30 di casa nostra. Qui il fuso orario conta eccome; a seguire avremo il match di Carlos Alcaraz, che contro Sinner potrebbe giocare in semifinale, ma lo spagnolo dovrà stare molto attento perché a incrociare la racchetta con lui sarà il veterano Gael Monfils che, se in forma, potrà metterlo in difficoltà.

La copertina oggi se la prende comunque Novak Djokovic: il serbo, nonostante l’inattività, appare davvero in grande spolvero e lo ha dimostrato con la roboante vittoria su Flavio Cobolli – purtroppo per noi – e ora negli ottavi di un torneo che ha vinto quattro volte in carriera va a caccia di un altro successo contro Roman Safiullin, anche se verosimilmente il pokerissimo nella diretta Atp Shanghai 2024 non è tra le priorità di Djokovic, almeno secondo quello che ha dichiarato tempo fa circa gli obiettivi che gli sono rimasti da centrare prima del ritiro. Ora andiamo a presentare le altre sfide per la diretta Atp Shanghai 2024, sarà una giornata davvero intensa.

ATP SHANGHAI 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ancora una volta possiamo dire che la diretta tv dell’Atp Shanghai 2024 è affidata alla televisione satellitare, quindi la visione sarà riservata ai soli abbonati: i match saranno trasmessi innanzitutto sul canale dedicato Sky Sport Tennis, ma ci sarà anche l’affiancamento di Sky Sport Uno ed eventualmente Sky Sport Arena, per una copertura il più possibile completa. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, come sempre sarà garantito senza costi aggiuntivi dalla stessa emittente, che lo metterà a disposizione dei suoi clienti con l’applicazione Sky Go.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: IN CAMPO ALTRI BIG

Siamo quindi vicini alla diretta Atp Shanghai 2024, abbiamo presentato i tre giocatori principali a scendere in campo per gli ottavi di finale ma bisogna riferire anche del potenziale avversario di Sinner nei quarti di finale. uscirà dal match tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev: ancora una volta dunque il numero 1 Atp potrebbe incrociare il russo che è di fatto l’avversario con cui ha giocato di più, sappiamo che ha trovato la chiave per batterlo anche a più riprese ma sarebbe sempre un cliente scomodissimo, forse diverso il discorso che riguarda Tsitsipas che rispetto a qualche anno fa è davvero calato, e non è più quel giocatore che dava parecchio fastidio proprio a Sinner.

Altri potenziali finalisti nella diretta Atp Shanghai 2024 sono certamente i due statunitensi, vale a dire Taylor Fritz e Tommy Paul: il primo affronta Holger Rune che purtroppo si è ripreso nel momento giusto per battere Matteo Berrettini, per il secondo l’avversario sarà il ceco Tomas Machac che continua a crescere. Da tenere d’occhio anche Grigor Dimitrov: il bulgaro ha dimostrato che nella seconda parte della sua carriera può andare incontro a buoni se non ottimi risultati, oggi nella diretta Atp Shanghai 2024 se la vedrà con un altro giocatore della Repubblica Ceca che si sta facendo notare, vale a dire Jakub Mensik.