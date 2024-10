DIRETTA COBOLLI DJOKOVIC ATP SHANGHAI 2024: UNA GRANDE OCCASIONE!

Grande attesa per la diretta Cobolli Djokovic, match che si gioca per il terzo turno nel torneo Atp Shanghai 2024: martedì 8 ottobre saremo in campo non prima delle ore 12:30 di casa nostra, dunque per una volta non avremo bisogno di una levataccia per assistere a una partita di un nostro giocatore. Flavio Cobolli arriva dalla bella vittoria contro Stan Wawrinka, sfida davvero equilibrata che il romano ha vinto in rimonta al termine di un grande equilibrio, un solo break in tutto il match che, nel terzo set, ha fatto la differenza a favore di un Cobolli davvero cresciuto anche sul piano di mentalità e personalità, come dimostra il numero 30 del ranking.

Djokovic e l'educazione ai figli: “No agli smartphone e no al gregge”/ “Importante ciò che ci circonda"

Dall’altra parte della rete naturalmente c’è un signore del tennis: Novak Djokovic ha vinto il torneo Atp Shanghai per quattro volte e non è nemmeno tra i titoli che ha messo maggiormente in bacheca, ma va anche detto che da un po’ di tempo a questa parte il serbo è vistosamente calato e, per sua stessa ammissione, oggi che ha 37 anni gioca sostanzialmente per provare a vincere qualche grande titolo in più. Ecco allora che la diretta Cobolli Djokovic nel torneo Atp Shanghai 2024 potrebbe rappresentare una grande occasione per l’azzurro, che a differenza dell’avversario deve ancora iniziare a vincere qualcosa di grosso; tra poco scopriremo tutto…

Novak Djokovic ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi 2024/ Il video delle lacrime del serbo (4 agosto)

COBOLLI DJOKOVIC ATP SHANGHAI 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cobolli Djokovic sarà sui canali della televisione satellitare, che dall’inizio del torneo Atp Shanghai 2024 si occupano della messa in onda dei match: in particolare vi dovrete rivolgere a Sky Sport Tennis al numero 203 del vostro decoder – dovrete chiaramente essere abbonati – ma consigliamo anche di tenere d’occhio Sky Sport Uno e Sky Sport Arena rispettivamente ai numeri 201 e 2024. Il servizio di diretta Cobolli Djokovic streaming video sarà garantito dall’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, ma anche dalla piattaforma Now Tv alla quale dovrete essere abbonati.

Cos’è il Career Golden Slam completato da Sara Errani?/ Traguardo da leggenda sportiva

DIRETTA COBOLLI DJOKOVIC ATP SHANGHAI 2024: FLAVIO CI CREDE!

La diretta Cobolli Djokovic nel torneo Atp Shanghai 2024 rappresenta il primo incrocio tra i due giocatori, e per l’appunto una ottima opportunità per il romano: Cobolli ha fatto il suo esordio in questo torneo proprio contro Wawrinka, godendo del bye riservato alle teste di serie, ma aveva già fatto bene a Pechino con i bei successi su Alexander Bublik e Pavel Kotov prima di fermare la sua corsa di fronte a Daniil Medvedev. Ha recentemente rappresentato l’Italia nei gironi di Coppa Davis, ma un’altra grande soddisfazione è stata quella di essere inserito nel gruppo della Laver Cup come riserva, a conferma di un ottimo status che ormai ha guadagnato.

La Coppa Davis l’ha giocata anche Djokovic, anche se la Serbia quest’anno non corre per il titolo; a Shanghai esordio vincente ma sofferto contro il nuovo talento Alex Michelsen, il serbo l’ha sfangata di mestiere avendo molte più soluzioni nel suo arsenale ma, come detto, oggi si trova ad un punto della carriera tale per cui certi record o obiettivi non gli interessano più. D’altro canto resta uno dei migliori giocatori al mondo e non solo per quello che si porta appresso, e non ha ancora parlato concretamente di smettere: ce lo godiamo ancora per un po’, anche se oggi ovviamente speriamo che la diretta Cobolli Djokovic penda in un’altra direzione, quella azzurra.