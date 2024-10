DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: JANNIK SINNER SFIDA TARO DANIEL!

Con un giorno di ritardo rispetto ala sua metà del tabellone, che ha già vissuto ieri le partite del secondo turno, oggi sabato 5 ottobre sarà il giorno del debutto per Jannik Sinner nella diretta Atp Shanghai 2024. Ricordiamo innanzitutto che le partite iniziano alle ore 6.30 italiane a causa delle sei ore di fuso orario con Shanghai, sede dell’ottavo Masters 1000 dell’anno, mentre la motivazione del rinvio di un giorno della partita per il numero 1 del Mondo sta naturalmente nella finale giocata appena mercoledì a Pechino, una battaglia memorabile con Carlos Alcaraz vinta dallo spagnolo al tie-break del terzo set.

Ecco allora che gli organizzatori di Shanghai hanno concesso un giorno in più di riposo a Jannik Sinner, che attendiamo di conseguenza in campo nelle prossime ore contro il giapponese Taro Daniel, che sarà di conseguenza il suo primo ostacolo nel cammino nella diretta Atp Shanghai 2024, grazie al bye nel primo turno che spettava d’altronde a tutte le teste di serie. L’anno scorso il cammino dell’altoatesino terminò già agli ottavi e quindi ci sarebbe l’occasione per incrementare il bottino di punti e blindare sempre più la posizione numero 1 a fine anno, che è uno dei principali obiettivi per Jannik Sinner nell’ultima parte della stagione.

ATP SHANGHAI 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE

Gli appassionati lo sanno benissimo, ma al sabato potrebbe aumentare il numero degli spettatori e allora ricordiamo che la diretta tv Atp Shanghai 2024 è garantita sui canali della televisione satellitare, perché il circuito Masters 1000 di tennis è una esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, che potranno seguirli anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, oppure tramite Now Tv. Ricordiamo poi che il sito ufficiale rolexshanghaimasters.com per tabelloni, calendario giorno per giorno e boxscore del torneo Atp Shanghai 2024.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: CHE COSA ATTENDERCI OGGI?

La partita di Jannik Sinner impreziosisce ulteriormente ai nostri occhi un programma che per la diretta Atp Shanghai 2024 si annuncia davvero molto intenso per completare il secondo turno. Infatti, oltre all’altoatesino ci saranno anche i quattro italiani che il sorteggio ha inserito nella parte bassa del tabellone, comprese le due teste di serie che di conseguenza cominciano oggi il proprio cammino, cioè Flavio Cobolli che dovrà affrontare il veterano svizzero Stan Wawrinka, presente in tabellone grazie a una wild-card, ed inoltre Lorenzo Musetti, il cui primo ostacolo sarà invece il belga David Goffin.

Ci sono poi naturalmente i due che invece hanno debuttato già al primo turno nella diretta Atp Shanghai 2024, con un compito che si annuncia decisamente complicato per Mattia Bellucci, che è infatti atteso dalla sfida contro il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 2 nel seeding. Molto stuzzicante dovrebbe invece essere la sfida che attende Matteo Berrettini contro il danese Holger Rune, test dal punto di vista tecnico ma naturalmente anche fisico per il romano.