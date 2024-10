DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: OGGI ESORDIO PER SINNER!

Giornata intensa con la diretta Atp Shanghai 2024: venerdì 4 ottobre si torna in campo a partire dalle ore 4:00 di casa nostra, si giocano già i match di secondo turno ricordando che, a differenza degli Slam, questo Masters 1000 ne prevede sei finale compresa, dunque i giocatori che vinceranno oggi saranno già qualificati agli ottavi. Siamo nella parte alta del tabellone, dunque abbiamo in campo Jannik Sinner: l’altoatesino, reduce dalla finale di Pechino persa contro Carlos Alcaraz, ha goduto del bye come tutte le principali teste di serie e affronterà nel suo esordio il giapponese Taro Daniel, match abbordabile per il numero 1 che ha dichiarato come nella diretta Atp Shanghai 2024 punti al titolo.

Ancora una volta la sua strada potrebbe incrociarsi con quella di Alcaraz, eventualmente in semifinale: lo spagnolo è nel lato del tabellone di Sinner e dopo il sedicesimo trofeo in carriera, con terza vittoria su tre incroci stagionali nei confronti del grande rivale azzurro, apre il suo percorso nel Masters 1000 contro il cinese Juncheng Shang, che è in crescita ma, come Daniel per Sinner, non rappresenta un ostacolo enorme. Molto però dipenderà anche dalla stanchezza e le scorie che i due si trascinano dal China Open, dunque sarà interessante scoprire cosa succederà oggi in campo.

ATP SHANGHAI 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ovviamente la diretta tv del torneo Atp Shanghai 2024 è sui canali della televisione satellitare, diciamo così perché il circuito Masters 1000 di tennis è appannaggio di questa emittente e, di conseguenza, l’appuntamento con i match del giorno sarà riservato agli abbonati, che potranno seguirli anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che per tutte le informazioni utili il sito ufficiale rolexshanghaimasters.com fornirà tabelloni, calendario giorno per giorno e boxscore delle varie partite di questo Atp Shanghai 2024.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: L’ITALIA HA BUONE ASPETTATIVE

Al netto di Sinner, la diretta Atp Shanghai 2024 presenta altri quattro italiani che saranno in campo per i loro match di secondo turno. Le aspettative almeno per oggi sono buone, perché stiamo di fatto parlando di almeno tre dei migliori singolaristi di cui possiamo disporre alle spalle del numero 1, dunque sarà un appuntamento interessante anche in ottica Coppa Davis. Lorenzo Musetti vuole chiudere al meglio la sua stagione e sfiderà il veterano belga David Goffin, che ha avuto un’ottima carriera anche se forse gli è sempre mancato il guizzo giusto per fare la differenza e andare a prendersi i grandi titoli, oggi poi è in una parabole decisamente calante.

Impegno tosto quello che attende Matteo Berrettini: dopo la vittoria su Christopher O’Connell il romano, in netta crescita, incrocia la racchetta con un Holger Rune che a dire il vero, dopo l’esplosione in giovanissima età, è un po’ rimasto al palo. Ci aspettiamo poi una vittoria, nella diretta Atp Shanghai 2024, da parte di Matteo Arnaldi: per il sanremese sarà match contro lo statunitense Zachary Svajda che occupa la posizione 131 nel ranking Atp. Infine Fabio Fognini, che nella diretta Atp Shanghai 2024 ha il match più complicato di tutti: dopo la vittoria contro Luciano Darderi il veterano azzurro se la vede con Tommy Paul, che parte con i favori del pronostico. Staremo a vedere quando finalmente si riprenderà a giocare…