Diretta Atp Wta Cincinnati 2019/ Streaming video e tv: Djokovic ancora in campo

Terza giornata di grande tennis per il torneo Atp e Wta di Cincinnati 2019: anche oggi mercoledi 14 agosto 2019 i riflettori sono puntati quindi su cemento della cittadina dell’Ohio per il torneo maschile Master 1000 e Premier 5 femminile che ci accompagnerà agli Us Open di New York. Anche oggi ci attendiamo grandi emozioni a Cincinnati: già i risultati di ieri infatti ci hanno riservato non poche sorprese come i ritiri di Thiem e Verdasco ma pure l’inusitato KO di Angelique Kerber, battuta con un secco 9-7, 6-2 dall’estone Kontaveit. Non ci hanno invece sorpreso i successi di Venus e Serena Williams per il tabellone Wta come i trionfi di Djokovic, Federer e Bautista per il torneo Atp. Siamo quindi ben impazienti di ridare la parola al campo, ma anche oggi dovremo fare attenzione al forte fuso orario tra Italia e Ohio: di fatto i primi incontri oggi non avranno inizio prima delle ore 17,00 italiane e si proseguirà fino a notte fonda.

STREA MING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Doppia scelta per seguire queste partite di tennis del Western & Southern Open 2019 di Cincinnati. Per quanto riguarda il torneo maschile l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell’anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato due canali fra i più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale http://www.chttps://www.wsopen.com/ e i profili social associati. Per quanto riguarda il torneo femminile, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l’appuntamento televisivo è invece in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2019: I MATCH DI OGGI

Andiamo quindi subito a vedere che match ci attendono oggi per il tabellone del torneo Atp e Wta di Cincinnati 2019, partendo dal programma maschile che avrà inizio non prima delle ore 17.00 sul cemento dell’Ohio. Le prime sfide vedranno infatti in campo De Minaur e Opelka, oltre Gasquet (che ieri ha battuto Andy Murrey) e Delbonis: attenzione però pure all’incontro tutto giapponese tra Nishikori e Nishioka, davvero tra i più attesi. Dovremo quindi attendere un poco per i big: oggi saranno in campo ad esempio Alexander Zverev, in lotta con il serbo Kecmanovic, il canadese Shapovalov, impegnato nel match contro Puoille e pure Novak Djokovic, che nella notte italiana sfiderà Carreno Busta. Non meno di prestigio gli incontri del tabellone Wta per Cincinnati 2019. Alle ore 17,00 secondo il fuso orario italiano si comincerà quindi con le sfide Alexandrova-Halep, Svitolina-Mertnes e Sabalenka-Zheng, mentre piò tardi ricordiamoci di fissare la nostra attenzione su Katarina Pliskova, contro la cinese Wang e la giapponese Osaka, che in questo turno se la vedrà contro la bielorussa Sasnovich.



© RIPRODUZIONE RISERVATA