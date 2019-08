Diretta Atp Wta Cincinnati 2019/ Streaming video e tv: Fognini dà subito forfait

Il grande tennis torna protagonista sul cemento USA: anche oggi martedi 13 agosto i riflettori sono puntati sul Atp Wta Cincinnati, torneo Master 1000 e Premier 5 che ci accompagnerà verso i più attesi US Open. Dopo quindi le grandi emozioni della tappa canadese del circuito con la Rogers Cup 2019 ecco che i big del tennis tornano protagonisti: quasi tutti, meno Fabio Fognini che pure oggi era atteso in campo per il primo turno nella sfida contro il canadese Shapovalov. Solo poche ore fa infatti l’azzurro ha annunciato il suo forfait per un problema al piede e cede quindi il posto al lucky loser Joao Sousa. Sarà quindi un vero peccato non poter vedere in campo il nostro beniamino, ma non temiamo perché di certo lo spettacolo non mancherà anche in questa giornata per Atp Wta Cincinnati. Va però ricordato che agli appassionati italiani verrà chiesto un piccolo sacrificio considerato il forte fuso orario tra Italia e Ohio: le prime sfide infatti avranno inizio alle ore 17,00 ma si continuerà fino a tarda notte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Doppia scelta per seguire queste partite di tennis del Western & Southern Open 2019 di Cincinnati. Per quanto riguarda il torneo maschile l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell’anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato due canali fra i più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale http://www.chttps://www.wsopen.com/ e i profili social associati. Per quanto riguarda il torneo femminile, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l’appuntamento televisivo è invece in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2019: GLI INCONTRI DI OGGI

Andiamo quindi subito a vedere come si compone il tabellone per la giornata di oggi al Atp Wta di Cincinnati 2019, partendo dal tabellone maschile, dove come detto non ci sarà Fabio Fognini. Tra i primi match messi in calendario ecco che spicca la sfida tra Dimitrov e lo svizzero Wawrinka, seguito dallo scontro tra Goffin e il padrone di casa Fritz. Tra le sfide più attese però ecco che evidenziamo il primo banco di prova del campione in carica di Cincinnati ovvero Novak Djokovic, che se la vedrà con lo statunitense Querrey: sarà solo nella notte che sarà sul cemento americano anche Roger Federer, nella sfida contro Londero. Non scordiamo poi anche il tabellone femminile Wta: le prime sfide infatti vedranno i riflettori puntarsi su Alexandrova-Suarez Navarro e Azarenka-Bencic. Solo in un secondo momento vedremo poi in campo la vincitrice in carica Kiki Bertens che se la vedrà subito con Venus Williams: tra i big match della notte occhi puntati anche su Diyas-Serena Williams, con la statunitense ancora in campo dopo il guaio alla schiena che l’ha costretta a lasciare la finale della Rogers cup solo pochi giorni fa.



