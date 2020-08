Diretta Atp Wta Cincinnati 2020/ Streaming video tv: oggi le semifinali, c’è Djokovic

Si torna a giocare al torneo Atp Wta Cincinnati 2020: è venerdì 28 agosto ed è giorno di semifinali, ma siamo 24 ore in ritardo rispetto al programma originario. Questa volta però non è stata la pioggia a disturbare i match di tennis, quanto lo sciopero indotto da Atp, Wta e Usta a seguito del ferimento di Jacob Blake: altro grave caso di discriminazione razziale che ha fatto insorgere, questa volta in maniera attiva e concreta, il mondo dello sport. Prima la NBA, poi anche MLS e MLB: il Western & Southern Open si disputa negli Stati Uniti e inevitabilmente anche qui si è deciso di prendere una decisione forte in merito. Per questo, le partite che erano in programma giovedì sono state sospese; oggi si torna in campo per decretare i nomi dei quattro finalisti che si contenderanno il torneo che, ricordiamo, è un Masters 1000 per gli uomini e un Premier V per le donne. Andiamo dunque a vedere quale sia il programma nella diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2020, aspettando che i giocatori siano impegnati.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2020 è affidata ad Eurosport per il tabellone maschile: trovate questo canale sul digitale terrestre oppure sul decoder di Sky, ma da quest’anno anche la piattaforma DAZN ne ha acquistato i diritti. Possibilità dunque di seguire le partite anche in diretta streaming video sottoscrivendo un abbonamento al portale Eurosport Player; i match femminili sono invece sulla web-tv federale SuperTennis, disponibile sulla televisione o sul satellite, così come in mobilità visitando il sito www.supertennis.tv con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2020: RISULTATI E CONTESTO

La prima notizia che dobbiamo dare riguardo la giornata al torneo Atp Wta Cincinnati 2020 è sicuramente il ritiro di Naomi Osaka: la giapponese, che avrebbe dovuto giocare la semifinale contro Elise Mertens, ancora prima dello sciopero indetto dagli organizzatori e le associazioni congiunte ha decido di dare forfait. Protesta solitaria dovuta al fatto di essere una “donna nera” e di voler prendere posizione circa i gravi fatti del Wisconsin; il suo ritiro spinge chiaramente la Mertens in finale, e allora bisognerà solo definire l’avversaria della belga che uscirà dalla sfida tra Johanna Konta, testa di serie numero 8 che sembra aver ritrovato un ottimo tennis, e Victoria Azarenka che non vince un titolo da 4 anni, nei quali ha avuto parecchi problemi fisici e non solo. Nel tabellone maschile, Novak Djokovic è rimasto il grande favorito: il numero 1 però ha vinto il torneo di Cincinnati soltanto una volta, e rischia contro un Roberto Bautista Agut che ha già compiuto una grande rimonta nei confronti di Daniil Medvedev, campione in carica che non può più difendere il trofeo. Nella parte bassa tutto lascerebbe pensare a Stefanos Tsitsipas, ma il greco è stato fortunato contro Reilly Opelka, ritiratosi quando era avanti 6-5 nel primo set, e nonostante abbia avuto molto più riposo non è detto che esca vincente dall’incrocio con Milos Raonic, ex Top Ten e finalista Slam che sembra essere in ottima forma fisica e mentale.

