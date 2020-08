Diretta Atp Wta Cincinnati 2020/ Streaming video tv: si apre il torneo di tennis

Finalmente torna anche il grande tennis: il torneo Atp Wta Cincinnati 2020, che ufficialmente si chiama Western & Southern Open, prende il via alle ore 17:00 (italiane) di sabato 22 agosto. Tra tante defezioni e misure sanitarie – si giocherà a porte chiuse – siamo pronti a vivere l’appuntamento (che rappresenta un Masters 1000 per gli uomini, un Premier 5 per le donne)… a New York. La bolla è stata infatti creata a Flushing Meadows, tradizionale sede degli Us Open: siccome lo Slam statunitense verrà disputato a seguire, possiamo dire che oggi venga inaugurata un lungo periodo nella Grande Mela. Situazione come detto surreale, perché l’assenza di pubblico si farà sentire e lo abbiamo già visto nel calcio e nel basket; tuttavia i giocatori, alcuni dei quali hanno già ripreso l’attività nei giorni scorsi, sono pronti a fare sul serio perché il grande tennis è mancato non poco. Vedremo allora quello che succederà nella diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2020: questo è solo il primo turno, ma già da questa giornata bisognerà tenere le antenne ben drizzate.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2020 sarà come sempre affidata a Sky Sport, almeno per quanto riguarda il torneo maschile: gli abbonati potranno assistere alle partite che di volta in volta saranno proposte dalla regia, sfruttando anche la possibilità della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Le donne saranno invece su SuperTennis: la web-tv federale è disponibile al numero 64 del vostro televisore o anche al 224 del decoder Sky, in alternativa potrete utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone visitando il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2020: SITUAZIONE E CONTESTO

Come abbiamo detto in sede di presentazione, il torneo Atp Wta Cincinnati 2020 si gioca a Flushing Meadows: i giocatori sono stati riuniti nella bolla di New York e competeranno qui, spostati di circa 1000 chilometri rispetto al luogo originario. Tra le altre cose, non tutti i campi utilizzati per gli Us Open saranno aperti per questo appuntamento: anzi quelli principali (Arthur Ashe, Louis Armstrong e Billie Jean King National Tennis Center) resteranno chiusi con la conseguenza che saranno Grand Stand (il centrale per l’occasione) e Campo 17 a rappresentare la crème del torneo. Del resto è inevitabile: non essendoci la necessità di avere grandi teatri per accogliere gli spettatori, formalmente basterebbe un qualunque campo sul quale affrontare i singoli match e anche questo contribuisce a rendere diversa l’atmosfera che si respirerà.

I campioni in carica sono Daniil Medvedev, che aveva iniziato qui il suo straordinario finale di stagione (che lo aveva anche portato al quinto set della finale degli Us Open, rimontando due parziali a Rafa Nadal) e Madison Keys: entrambi sono ai nastri di partenza ma nella entry list spiccano le grandi assenze, perché alcuni giocatori hanno deciso che la sicurezza viene prima di tutto e dunque non hanno rischiato il viaggio a New York, decidendo anche di rinunciare (inevitabilmente) agli Us Open. Sarà quindi un Atp Wta Cincinnati particolarmente strano: tuttavia Rafa Nadal (che non ci sarà) ha già messo tutti in guardia affermando che comunque vada bisognerà considerare i prossimi appuntamenti alla stregua di normale tennis, senza asterischi o simili. Vedremo se effettivamente potremo dire che sarà così…

