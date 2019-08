Diretta Medvedev Goffin/ Streaming video e tv: finale inedita all’Atp Cincinnati 2019

Medvedev Goffin, in diretta dal cemento dell’Ohio, è la finale di tennis maschile in programma oggi domenica 18 agosto 2019, non prima delle ore 22.00 per il torneo Master 1000 Atp Cincinnati 2019. Come per il tabellone femminile anche nella parte maschile ecco una finale a sorpresa: da una parte il giovane russo appena 23 enne Daniil Medvedev, che ha confermato uno stato di forma incredibile battendo pure il numero 1 al mondo Djokovic e raggiungendo la sua prima concreta chance di vincere un Master 1000. Dall’altra il belga, numero 19 al mondo, alla sua prima finale in carriera in un torneo di questo genere. Insomma ci attende una finale Atp Cincinnati 2019 davvero ricca di colpi di scena e novità, tutta da vivere, pur considerando il necessario sacrifico per il fuso orario tra Italia e Ohio.

DIRETTA MEDVEDEV GOFFIN, FINALE ATP CINCINNATI 2019: STREAMING VIDEO E TV

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Medvedev Goffin, finale maschile per l’Atp Cincinnati 2029 sarà visibile in diretta tv in esclusiva sul Sky e per la precisione ai canali Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. Diretta streaming video garantita a tutti gli abbonati tramite la ben nota app Sky Go.

DIRETTA MEDVEDEV GOFFIN: IN CONTESTO DELLA FINALE ATP CINCINNATI 2019

Con la diretta Medvedev Goffin, finale maschile del torneo Master 1000 di Cincinnati ci troviamo di fronte a uno scontro davvero inusuale, ma che di certo ci appassionerà fin dai primi scambi: in palio dopo tutto vi è anche il primo trofeo in carriera di questa categoria per entrambi. Andiamo quindi a ripercorrere il cammino dei due tennisti fino a qui. Partendo dal giovane talento russo, ora numero 8 nel ranking Ap (ma possibile testa di serie numero 5 ai prossimi US Open), ricordiamo che nei primi turni ha agilmente superato Edmund e Pare, superando per 2-0 anche Struff. Avuto accesso al tabellone dei quarti di finale, Medvedev è riuscito poi ad avere la meglio su Rublev (che pure tornava dalla vittoria ottenuta su Federer), ma la ciliegina sulla torta è il suo trionfo col campione in carica Novak Djokovic, occorso nella notte italiana in semifinale col risultato di 3-6, 6-3, 6-3.Altrettanto importante il cammino di Goffin, che nei primi turni dell’ATP Cincinnati ha superato Fritz, Pella e Mannarino: ai quarti di finale però il belga ha avuto vita facile contro Nishioka, che si è ritirato. Non è stata poi nemmeno troppo faticosa la semifinale che ha visto Goffin contro Gasquet, strapazzato col risultato di 6-3, 6-4. Non vediamo quindi l’ora di dare la parola al cemento USA per la finale Medvedev Goffin: sarà una sfida tutta da vivere.



