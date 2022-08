Diretta Atp Wta Cincinnati 2022/ Sonego Klahn streaming video tv, orario match

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2022: INIZIA IL MASTERS 1000!

Il torneo Atp Wta Cincinnati 2022 apre le sue porte lunedì 15 agosto: saranno le ore 17:00 in Italia quando sul campo centrale si affronteranno Caroline Garcia e Andrea Petkovic, naturalmente per il primo turno. Si tratta di un altro appuntamento Masters 1000: come sempre il mese di agosto del grande tennis prevede la Rogers Cup (tra Toronto e Montréal) e il Western & Southern Open in Ohio. Tornei particolari, determinati dal grande caldo ma anche dall’imminente arrivo degli Us Open; intanto qui si arriva dai successi di Pablo Carreño Busta e Simona Halep in Canada, mentre curiosamente non ci sono i due detentori.

Alexander Zverev infatti sta ancora recuperando dal brutto infortunio che ha subito al Roland Garros, e che potrebbe fargli saltare anche Flushing Meadows; per quanto riguarda invece Ashleigh Barty, l’australiana aveva trionfato qui da numero 1 Wta ma qualche mese fa ha clamorosamente annunciato il ritiro. Sia come sia i motivi per seguire la diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2022 ci sono tutti, dunque vedremo già cosa succederà oggi sui campi tenendo uno sguardo di rilievo in particolar modo sugli italiani impegnati nell’esordio.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2022: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2022 sarà trasmessa su due diverse emittenti: come sempre accade nei Masters 1000 di tennis infatti l’evento si sdoppia, e dunque il torneo maschile sarà garantito dai canali della televisione satellitare (riservati agli abbonati) con prevalenza su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) mentre i match femminili andranno in onda su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del vostro televisore. I servizi di diretta streaming video saranno invece forniti da Sky Go, applicazione per i clienti del satellite, e il sito www.supertennis.tv la cui consultazione è naturalmente aperta a tutti.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2022: RISULTATI E CONTESTO

Sono tre gli italiani che oggi affrontano il primo turno del torneo Atp Wta Cincinnati 2022, mentre per gli altri bisognerà aspettare che “passino” il bye. Curiosamente gli organizzatori hanno piazzato i tre azzurri sul campo numero 7 e con tre match consecutivi: a inaugurare la giornata sarà Lorenzo Sonego, che è impegnato contro lo statunitense Bradley Klahn. Avremo poi Fabio Fognini, che potrebbe essere all’ultimo Western & Southern Open in carriera e, dovendo riscattare un 2022 non esattamente brillante, incrocia la racchetta con Marcos Giron che è un altro tennista degli Stati Uniti.

Infine ecco Lorenzo Musetti, che invece il suo lo ha ampiamente fatto vincendo incredibilmente il torneo di Amburgo con finale contro Carlos Alcaraz: il suo avversario di oggi nel torneo Atp Wta Cincinnati 2022 sarà Dusan Lajovic. Diciamo che non sarebbe assolutamente peregrino assistere a tre successi azzurri, ma come sempre sarà il campo a dirci quello che succederà e allora non possiamo che aspettare l’esito delle partite…











