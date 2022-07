Diretta Musetti Alcaraz/ Finale Atp Amburgo 2022 streaming video tv: Lorenzo ci crede

DIRETTA MUSETTI ALCARAZ: LA FINALE DI AMBURGO!

Musetti Alcaraz è la finale del torneo Atp Amburgo 2022: il nostro Lorenzo Musetti, alle ore 15:00 di domenica 24 luglio, affronta la prima finale in carriera in un torneo professionistico, e dunque sarà un grande appuntamento soprattutto per lui, che ha attraversato una primavera francamente difficile ma oggi arriva al risultato più importante in carriera, naturalmente con la speranza di fare uno step ulteriore e portare a casa il titolo, che naturalmente sarebbe il primo e anche prestigioso, visto che stiamo parlando di una categoria 500.

Dall’altra parte della rete però c’è un fenomeno: Carlos Alcaraz è un classe 2003 (un anno meno dell’azzurro) ma sono già 5 i trofei Atp messi in bacheca. Nel suo 2022 compaiono Miami e Madrid come Masters 1000 e poi il 500 di Barcellona; in più i quarti al Roland Garros, ma li aveva già disputati agli Us Open qualche mese prima, e gli ottavi a Wimbledon dove la strada si è interrotta contro il nostro Jannik Sinner. Cosa succederà nella diretta di Musetti Alcaraz? Non vediamo l’ora di scoprirlo, aspettando che la finale del torneo Atp Amburgo 2022 prenda il via facciamo un rapido approfondimento sui temi principali della partita.

DIRETTA MUSETTI ALCARAZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Musetti Alcaraz: salvo variazioni di palinsesto, la finale del torneo Atp Amburgo 2022 non gode di una trasmissione sui canali della nostra televisione. Di conseguenza, non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per assistere a questo match del carrarino; per le informazioni utili potrete comunque consultare il sito ufficiale del torneo, www.hamburg-open.com, con le relative pagine presenti sui social network. Lo stesso si potrà fare con il portale della Atp (www.atptour.com) e gli account soprattutto su Facebook e Twitter.

DIRETTA MUSETTI ALCARAZ: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Musetti Alcaraz, finale del torneo Atp Amburgo 2022, comincia tra poco e noi speriamo che il nostro tennista riesca a fare il colpo grosso, anche se naturalmente è pacifico dire che contro Alcaraz parta sfavorito. Lo spagnolo ha battuto tanti record di precocità, è stato da subito paragonato a un certo Rafa Nadal (anche per nazionalità, ovviamente) e soprattutto ha mostrato di poterne davvero ripercorrerne le orme, anche se in questo momento gli manca la necessaria forza tattica (non mentale, perché quella sembra averla) per affrontare in maniera davvero competitiva uno Slam, dove si gioca al meglio dei cinque set.

Musetti è stato da sempre etichettato come grande talento; effettivamente è arrivato presto a giocarsi tornei di un certo peso, ma ha avuto almeno due momenti in carriera nei quali ha dato la sensazione di non essere ancora solidissimo psicologicamente, come ricorderete quando, avanti due set a zero contro Novak Djokovic, si era fatto rimontare e si era clamorosamente ritirato a pochi punti dalla sconfitta. Adesso, Musetti non vinceva un match da inizio maggio perdendone sei consecutivi; si era in qualche modo rilanciato al Challenger di Forlì (vinto) ma adesso la finale del torneo Atp Amburgo 2022 è la sua grande occasione…











