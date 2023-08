DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2023/ Sinner Lajovic video streaming tv: gli italiani ancora in corsa (16 agosto)

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2023: GLI ITALIANI

Nel torneo Atp Wta Cincinnati 2023 le partite di oggi sono ancora ricche di spunti per gli italiani. I risultati del turno precedente infatti hanno portato tre azzurri al secondo turno del tabellone maschile e, trattandosi di un Masters 1000, i match sono comunque intriganti e non semplicissimi. Abbiamo già parlato di Jannik Sinner che se la vede con Dusan Lajovic, facendo oggi il suo ritorno in campo dopo il titolo vinto a Toronto; per Lorenzo Musetti invece l’insidia è grande, perché il carrarese affronta Daniil Medvedev che in Canada è stato eliminato ai quarti da Alex De Minaur, ma rimane ovviamente una grande minaccia e su questa superficie è sempre in grado di fare la differenza.

Per Lorenzo Sonego invece l’avversario, al secondo turno del torneo Atp Wta Cincinnati 2023, è Taylor Fritz: un anno fa lo statunitense aveva iniziato la sua marcia verso la Top Ten del ranking proprio da questi tornei, e oggi punta a ripetersi. Dunque possiamo dire che per Sinner l’impegno di oggi sia abbordabile anche per quella che è la sua classifica, mentre verosimilmente Musetti e Sonego dovranno soffrire molto di più. Tra poco i campi del torneo Atp Wta Cincinnati 2023 forniranno il loro responso… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2023 viene affidata a due diverse emittenti: come sempre, quando si tratta di un torneo Masters 1000, l’appuntamento si sdoppia e dunque i match Atp saranno trasmessi sulla televisione satellitare (per gli abbonati) ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (numeri 201 e 205 del decoder) mentre le partite della Wta sono su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del vostro televisore e dunque in chiaro per tutti. Ci sarà anche la possibilità di assistere al torneo Atp Wta Cincinnati 2023 in diretta streaming video: nel primo caso grazie all’applicazione Sky Go che per i clienti non comporta costi aggiuntivi, nel secondo visitando il sito di SuperTenniX.

ATP WTA CINCINNATI 2023: ECCO SINNER LAJOVIC!

La diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2023 ci presenta un’altra nuova giornata (dalle ore 17:00 italiane), parecchio interessante: mercoledì 16 agosto si giocano infatti i primi match del secondo turno, ricordando che questo è l’appuntamento Masters 1000 che segue la Rogers Cup come da tradizione. Ecco: Sinner Lajovic è il match che ci interessa oggi. Il nostro Jannik Sinner è reduce dal trionfo al Canadian Open (solo il secondo italiano a trionfare in un 1000, dopo Fabio Fognini) e naturalmente il grande sogno azzurro è quello di una doppietta da parte dell’altoatesino, che si presenta qui in Ohio con tanta voglia di onorare il suo best ranking (numero 6 Atp).

Chiaramente non sarà semplice: non tanto per l’avversario (Dusan Lajovic è assolutamente alla portata) quanto per il fatto che tenere la stessa intensità per due settimane consecutive è sempre parecchio complicato, soprattutto se alle porte ci sono gli Us Open e dunque bisogna anche tener conto della condizione con la quale arrivare a Flushing Meadows. Staremo a vedere: comunque, nella diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2023 il pronostico odierno è dalla parte di Sinner, ma non ci stupiremmo nemmeno troppo se l’azzurro dovesse chiudere presto la sua partecipazione al torneo, perché il tennis a volte funziona in questo modo.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci apprestiamo a vivere un’altra intensa giornata nel torneo Atp Wta Cincinnati 2023. Oggi avremmo potuto vedere in campo anche Matteo Berrettini, ma il romano dopo un solidissimo inizio è stato rimontato e battuto da Félix Auger-Aliassime, il canadese ancora in cerca del ritorno alla miglior condizione. Sarà dunque il classe 2000 a vedersela con il veterano Adrian Mannarino, che può sempre essere temibile; peccato per Berrettini, che a Wimbledon aveva fatto vedere di poter riprendersi da un periodo fisicamente complicato ma, evidentemente, deve ancora fare il salto di qualità perché tornare in auge non è semplice.

Tra le altre partite del giorno, attenzione a quella tra Stefanos Tsitsipas e Ben Shelton: due grandi talenti, il greco già affermato ma ancora non "esploso" (l'anno scorso ha perso la finale del Atp Cincinnati, da favoritissimo) e lo statunitense mancino che sta provando a fare quei passi che sono già riusciti a colleghi della sua generazione – chiaramente qui i riferimenti non possono che essere Carlos Alcaraz e Holger Rune. Il mercoledì dedicato alla diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2023 ci aspetta, tra poche ore scopriremo cosa succederà sui campi…











