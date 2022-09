Diretta/ Audace Cerignola Catanzaro streaming video tv: Calabresi al top (Serie C)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA CATANZARO: OSPITI FAVORITI!

Audace Cerignola Catanzaro, in diretta domenica 11 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, sarà una sfida valida per la 4^ giornata di Serie C. Calabresi al top dopo 3 vittorie in altrettanti impegni fin qui disputati in campionato, nel turno infrasettimanale il Catanzaro si è addirittura scatenato vincendo in goleada contro il Latina, un 5-0 che ha mantenuto i giallorossi in testa alla classifica a punteggio pieno a braccetto con il Crotone.

Diretta/ Fidelis Andria Audace Cerignola (risultato finale 1-2): Orfei non basta

L’Audace Cerignola si sta però già candidando al ruolo di squadra rivelazione del girone C. Il 3-0 subito in casa del Monterosi Tuscia all’esordio è stato riscattato dai successivi acuti contro Giugliano e Fidelis Andria, che hanno lanciato l’Audace nella parte alta della classifica. Audace Cerignola e Catanzaro tornano ad affrontarsi in campionato in Puglia dopo ben 86 anni: per l’ultima sfida bisogna risalire addirittura al 23 febbraio 1936, 0-0 il risultato finale.

DIRETTA/ Catanzaro Latina (risultato finale 5-0): cinquina definitiva con Cianci!

AUDACE CERIGNOLA CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Audace Cerignola Catanzaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (anche se ci saranno collegamenti nel contenitore Diretta Gol Serie C di Sky), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Taranto Catanzaro (risultato finale 0-3): due su due per Vivarini

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Per l’Audace Cerignola, Michele Pazienza schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saracco; Allegrini, Campomaggio, Ligi, Russo; Coccia, Langella, Tascone; Ismail, D’Andrea, Neglia. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Fulignati; Brighenti, Martinelli, Scognamillo; Tentardini, Sounas, Vandeputte, Pontisso, Ghion; Biasci, Iemmello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Audace Cerignola Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Audace Cerignola con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.











© RIPRODUZIONE RISERVATA