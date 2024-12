VIDEO AUDACE CERIGNOLA ALTAMURA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Le squadre di Audace Cerignola e Team Altamura non vanno oltre un pari per 1 a 1 nel derby.

Nel primo tempo gli ofantini paiono iniziare bene prendendo subito in mano il controllo del match a giudicare dallo spunto insidioso provato al 6′ da Tascone e disinnescato in corner da Viola sebbene debbano poi sostituire in maniera prematura Coccia con Tentardini già all’8′ a causa di un infortunio. Passano i minuti e le Cicogne si disperano quando l’estremo difensore Viola para con l’aiuto della traversa un colpo di testa di Paolucci al 29′ e ci pensa Capomaggio, con un’altra deviazione di testa, a siglare il gol del vantaggio al 44′.

Nel secondo tempo è sempre il solito portiere Viola a finire sotto i riflettori effettuando due nuove parate per negare il raddoppio ai gialloblu sia su Russo al 57′ che sull’acrobazia di Paolucci al 58′. Nel finale Molinaro va alla conclusione incappando nella risposta di Greco il quale nulla può sul tap-in vincente di Grande che vale il pareggio definitivo al 66. Solo rimpianti poi per D’Amico all’84’ e Capomaggio all’87’.

