VIDEO BENEVENTO AUDACE CERIGNOLA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

lL’Audace Cerignola riprende il Benevento sull’1 a 1: nel primo tempo le Cicogne iniziano la gara con l’obiettivo di cogliere di sopresa i giallorossi sebbene non ottengano il risultato sperato nè in avvio al 2′ con Paolucci nè tantomeno con una soluzione ancor più imprecisa di Jallow al 7′.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: vince la capolista Pescara! (30 novembre 2024)

Passano i minuti edi gialloblu falliscono una tripla opportunità con con Jallow, Tascone e Salvemini all’11’ per colpa delle parate di uno strepitoso Nunziante. Nemmeno Saracco, sul fronte opposto, vuole essere da meno rispetto al collega ed evita quindi il peggio su Manconi al 13′ ed i pugliesi si rivedono invece con il palo centrato da Jallow al 28′.

Diretta/ Catania Cavese (risultato finale 1-1) streaming: la riprende Fella! (Serie C, 30 novembre 2024)

Nel secondo tempo gli Stregoni ringraziano lo sfortunato Visentin quando realizza, soprattutto a causa del calcio d’angolo insidioso battuto da Acampora, un autogol che vale il vantaggio campano al 58′. Nel finale gli uomini di mister Raffaele pareggiano in maniera definitiva ringraziando sempre lo scatenato Jallow al 62′ e Lanini non batte Saracco per riportare avanti i suoi all’81’.

VIDEO BENEVENTO AUDACE CERIGNOLA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS