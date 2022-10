DIRETTA/ Audace Cerignola Gelbison video streaming tv: primo incrocio di sempre

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA GELBISON: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Audace Cerignola Gelbison, bisogna sottolineare che la partita di oggi sarà a suo modo storica, cioè il primo incrocio di sempre fra queste due società nel calcio professionistico italiano, anche se vi sono cinque precedenti in Serie D, con ben tre vittorie per l’Audace Cerignola, in vantaggio quindi rispetto a un solo pareggio e una vittoria per il Gelbison. Per dire qualcosa di più su questo testa a testa risicato a livello storico fra le due squadre, possiamo fare allora un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt.

Diretta/ Monopoli Audace Cerignola (risultato finale 2-1): derby deciso da Montini!

Siamo al valore di 3,70 milioni di euro complessivi per la rosa dell’Audace Cerignola, cioè 119.000 euro di media per ogni calciatore sotto contratto con il sodalizio pugliese, mentre per quanto riguarda il Gelbison Cilento siamo a 2,59 milioni complessivi e quindi appena 92.000 euro medi per ogni giocatore della società campana. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Gelbison Taranto (risultato finale 3-0): Fornito cala il tris

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA GELBISON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Audace Cerignola Gelbison non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Virtus Francavilla Gelbison (risultato finale 1-0): decide Patierno!

AUDACE CERIGNOLA GELBISON:

Audace Cerignola Gelbison, in diretta sabato 24 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, sarà una sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie C. Scontro tra matricole che si sono comunque fatte valere in questo inizio di stagione. L’Audace Cerignola è reduce da un ko nel derby pugliese in casa del Monopoli, con 7 punti comunque messi già in archivio nelle prime 5 giornate di campionato.

Nell’ultimo turno di campionato è arrivata la prima vittoria anche per la Gelbison, che ha battuto in casa con un rotondo 3-0 il Taranto trovando così il primo storico successo tra i professionisti, con la formazione cilentana salita a quota 5 punti, rialzandosi dalla zona più bassa della classifica del girone C. L’Audace Cerignola ha vinto gli ultimi tre precedenti interni contro la Gelbison, col punteggio di 1-0 il primo giugno scorso nei play off di Serie D e 2-1 e 3-0 nella regular season, rispettivamente il 27 ottobre 2019 e il 2 dicembre 2018.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA GELBISON

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Gelbison , match che andrà in scena allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Per l’Audace Cerignola, Michele Pazienza schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saracco; Allegrini, Campomaggio, Ligi, Russo; Coccia, Langella, Tascone; Ismail, D’Andrea, Neglia. Risponderà la Gelbison allenata da Gianluca Esposito con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Vitale, Marong, Bonalumi, Gilli, Nunziante, Citarella, Fornito, Loreto, Keremateng, Sorrentino, De Sena.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AUDACE CERIGNOLA GELBISON

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Audace Cerignola Gelbison, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Audace Cerignola con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Gelbison, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.











© RIPRODUZIONE RISERVATA