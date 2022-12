DIRETTA/ Audace Cerignola Juve Stabia video streaming Rai: c’è un solo precedente

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA: I TESTA A TESTA

C’è un solo precedente della diretta di Audace Cerignola Juve Stabia, ma la gara in questione si è disputata al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La partita è risalente a questa stagione e si disputò lo scorso 4 ottobre per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di categoria. Il match fu vinto 1-0 dalle vespe con rete decisiva al minuto 56 di D’Agostino. Gli ospiti chiusero la partita in doppia inferiorità numerica per i rossi a Olivera e Vitali entrambi espulsi per doppia ammonizione.

La Juve Stabia fu sconfitta nel turno successivo, giocato sempre in casa, dal Foggia col risultato di 1-0. I padroni di casa vengono da un momento difficile, infatti hanno collezionato fino a questo momento appena un punto nelle ultime tre gare, reduci da due sconfitte di fila. Dall’altra parte invece la Juve Stabia è imbattuta da sette turni nei quali sono arrivate quattro vittorie e tre pareggi. Vedremo cosa ci dirà il campo dopo la gara di oggi. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Audace Cerignola Juve Stabia viene fornita dalla televisione di stato, come tutti i posticipi di Serie C: l’appuntamento per il Monday Night è su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del vostro telecomando, e che vi permetterà di seguire la partita anche in mobilità grazie al sito ufficiale e l’app di Rai Play. Naturalmente poi anche questo match sarà garantito in diretta streaming video dal portale Eleven Sports, come tutti gli altri di terza divisione: potrete decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA SU RAIPLAY

AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA: LE VESPE VOGLIONO VOLARE!

Audace Cerignola Juve Stabia, in diretta lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie C. Vespe in crescita dopo le ultime due vittorie consecutive contro Fidelis Andria e Messina, per la Juve Stabia messi in fila 7 risultati utili consecutivi in campionato con 4 vittorie e 3 pareggi che hanno riportato la squadra campana in solitudine al quarto posto in classifica.

L’Audace Cerignola, tornata in Serie C in questa stagione dopo 85 anni di assenza, dopo un’eccellente partenza sta vivendo un momento di difficoltà con due sconfitte consecutive subite contro Crotone e Latina che hanno fatto scivolare al momento la formazione pugliese fuori dalla zona play off. Il 4 ottobre scorso le due squadre si sono già affrontate in questa stagione in Coppa Italia ma in casa della Juve Stabia: le Vespe si sono imposte di misura con il punteggio di 1-0 grazie a un gol di D’Agostino.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Per l’Audace Cerignola, Michele Pazienza schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saracco; Blondett, Ligi, Capomaggio; Coccia, Tascone, Langella, Miguel Angel, Russo; Malcore, Neglia. Risponderà la Juve Stabia allenata da Leonardo Colucci con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Barosi; Maggioni, Altobelli, Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi, Berardocco, Ricci; Silipo, Zigoni, Pandolfi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Audace Cerignola Juve Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Audace Cerignola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











