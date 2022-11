Diretta/ Audace Cerignola Picerno streaming video tv: pugliesi da play off (Serie C)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA PICERNO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Audace Cerignola Picerno, in diretta domenica 13 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola sarà una sfida valida per la 13^ giornata del campionato di Serie C. I pugliesi continuano a marciare con un ritmo da play off, dopo la vittoria interna contro la Turris è arrivato un pareggio per l’Audace Cerignola sul campo della Virtus Francavilla, con una sola sconfitta nelle ultime 6 partite disputate.

Il Picerno si trova invece ancora nei bassifondi della classifica, la formazione lucana però è reduce da un ottimo successo in casa contro il Taranto, fondamentale per non ritrovarsi troppo indietro e in affanno nella corsa alla classifica. Il primo aprile 2021 l’Audace Cerignola, in Serie D, ha calato il poker vincendo 4-1 l’ultimo precedente interno contro il Picerno, con i lucani che non fanno risultato in Puglia dallo 0-0 del 17 dicembre 2017.

AUDACE CERIGNOLA PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Audace Cerignola Picerno non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Picerno, match che andrà in scena allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Per l’Audace Cerignola, Michele Pazienza schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saracco; Blondett, Capomaggio, Ligi; Russo, Ruggiero, Langella, Sainz Maza, D’Ausilio; D’Andrea, Malcore. Risponderà il Picerno allenato da Emilio Longo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Albertazzi; Novella, Garcia Rodriguez, De Franco, Guerra; Kouda, Dettori, Pitarresi; Golfo, Santarcangelo, Esposito.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Audace Cerignola Picerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Audace Cerignola con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











