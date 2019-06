Diretta Australia Italia/ Streaming video e tv: canguri insidiosi (Volley)

Italia Australia, in diretta da Varna in Bulgaria, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 15 giugno 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 16,00 secondo il fuso orario italiano. Secondo banco di prova per gli azzurri del ct Gianlorenzo Blengini in questa terza settimana della Nations league: dopo i noti avversari nipponici ecco la formazione di volley maschile guidata dal ct Mark Lebedew, che pure potrebbero riservarci qualche scherzetto. La formazione australiana infatti non ha raccolto grandi successi nelle prime settimane della manifestazione targata Fivb, ma lo storico ci ricorda di non abbassare la guardia. Non scordiamo poi che i tre punti messi in palio fanno parecchia gola, specie in questa settimana che è un po’ il giro di boa della Nations league di volley maschile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE AUSTRALIA ITALIA

Ricordiamo che come ormai accade da qualche tempo, il canale Discovery ha acquistato i diritti per trasmettere in Italia in diretta tv le partite della nazionale maschile alla Nations League. Le sfide di questa settimana e quindi pure la diretta Australia Italia sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale NOVE e in pay per view su Sky al canale Eurosport. Garantita quindi anche la diretta streaming video degli incontri, rispettivamente sul portale http://www.nove.tv, e su Eurosport Player e Sky Go per gli abbonati al servizio. Altro principale punto di riferimento per seguire i ragazzi del ct Blengini saranno il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA AUSTRALIA ITALIA: SERVE ATTENZIONE IN CASA AZZURRA

Come detto prima, nonostante i risultati non incisivi degli aussie, la diretta tra Australia e Italia non deve venire sottovalutata dalla compagine del ct Blengini che pure essendo un gruppo ben giovane ha già fatto vedere cose importanti in queste prime settimane della Nations league. Obbiettivo primario degli azzurri sarà quindi non perdere i punti preziosi messi in palio per confermare il proprio piazzamento entro la Top six in vista delle Finals Six di Chicago, che ormai non paiono poi così lontane. Ecco quindi che servirà la massima concentrazione quest’oggi in campo a Varna: benchè gli australiani alla vigilia della terza settimana della Nations league, abbiano rimediato solo una vittoria, possono rivelarsi davvero insidiosi se gli si lascia sufficiente spazio.



