DIRETTA ITALIA FRANCIA/ Video streaming tv: alcuni precedenti memorabili (VNL 2024, 28 giugno)

DIRETTA ITALIA FRANCIA: I PRECEDENTI

Ci sono tre precedenti molto recenti che ci possono introdurre alla diretta di Italia Francia. Il primo è naturalmente quello della Volley Nations League attuale: 23 giorni fa a Ottawa la Francia ci ha battuto al tie break e quella è stata l’unica sconfitta subita dalla nostra nazionale con i big in campo. Molto più positivi, e soprattutto importanti, gli altri due incroci: l’anno scorso l’Italia aveva trovato la Francia nella semifinale degli Europei e l’aveva demolita con un 3-0 netto, anche se poi aveva perso la finale contro la Polonia si era trattato di un grande successo per la nazionale allenata da Ferdinando De Giorgi.

Poi, naturalmente, il quarto dei Mondiali 2022: in questo caso i Bleus erano andati in vantaggio 0-1 e 1-2, ma l’Italia aveva trovato la forza di rimontare imponendosi al quinto set e spianandosi la strada verso la finale iridata, vinta contro i polacchi a casa loro. Possiamo poi ricordare che Italia Francia sarebbe potuta essere la semifinale olimpica a Tokyo ma, se i transalpini avevano sovvertito il pronostico eliminando la favoritissima Polonia, gli azzurri erano incredibilmente caduti al tie break contro l’Argentina, rinunciando ancora una volta al sogno a cinque cerchi. (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Francia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: anche per la Final Eight, la Volley Nations League 2024 non trova spazio sui palinsesti dei nostri canali anche se, come abbiamo imparato, ci sono due modalità per assistere alla partita. Entrambe riguardano la diretta streaming video Italia Francia, ma bisognerà aver sottoscritto un abbonamento per accedere al servizio: nel primo caso si tratta della piattaforma DAZN, nel secondo del portale Volleyballworld.net.

SERVIRÀ UN’IMPRESA!

Sarà un appuntamento importante quello con la diretta di Italia Francia, la partita che si gioca alla Atlas Arena di Lodz con inizio alle ore 17:00 di venerdì 28 giugno 2024: è il quarto di finale della Volley Nations League 2024, una competizione che la nostra nazionale maschile non ha mai vinto e che dunque potrebbe provare a mettere in bacheca. Tuttavia la scelta di Ferdinando De Giorgi è chiara: dopo aver vinto sette delle prime otto partite del torneo, l’Italia ha guadagnato la qualificazione alle Olimpiadi e da quel momento il nostro CT ha scelto di tenere a riposo i grandi nomi, che proprio in Polonia hanno vinto l’ultimo Mondiale.

La decisione, già effettiva nell’ultimo girone di Lubiana, si ripete anche per le fasi finali della Volley Nations League 2024: a differenza di quanto fatto da Julio Velasco con le donne, De Giorgi dunque punta tutto sulle Olimpiadi e concede un’importante vetrina ai suoi giovani, che però per battere la Francia allenata da Andrea Giani avranno bisogno di una vera e propria impresa. Detto che la vincente di Italia Francia affronterebbe Polonia o Brasile in semifinale, tuffiamoci adesso nell’atmosfera della partita provando a presentarla in maniera più approfondita aspettando che prenda il via.

DIRETTA ITALIA FRANCIA: UN QUARTO DI FINALE “STRANO”

La diretta di Italia Francia ci presenta uno scenario che potremmo definire “strano”: di fatto è un quarto di finale di un torneo che comunque possiamo considerare importante se non altro per il ranking – ma anche perché mettere un trofeo in bacheca è sempre buona cosa – ma gli azzurri lo affrontano con quella nazionale sperimentale che abbiamo già visto la scorsa settimana a Lubiana, e comunque senza i suoi big. La Volley Nations League 2024 chiaramente conta meno rispetto alle Olimpiadi: questo è pacifico soprattutto considerando che l’Italia ai Giochi deve ancora spezzare la maledizione, in questo senso Fefè De Giorgi ha scelto di non rischiare infortuni di sorta.

Dunque per questa Final Eight si affiderà alle seconde linee: certamente tra di loro ci sono elementi importanti che poi troveranno posto nel roster che partirà per Parigi, ma inevitabilmente per questo appuntamento di Lodz bisognerà faticare parecchio per avere ragione di nazionali che invece si sono presentate alle finali di Volley Nations League 2024 nel pieno delle forze o quasi. Sulla carta oggi diremmo che l’Italia sia favorita contro la Francia, ma adesso l’asticella del pronostico si sposta ed è giusto dirlo e ammetterlo, poi certamente l’impresa da parte degli azzurri è sempre possibile e dunque staremo a vedere…











