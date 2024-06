DIRETTA ITALIA TURCHIA/ Video streaming tv: il focus sui nostri avversari (VNL 2024, oggi 23 giugno)

DIRETTA ITALIA TURCHIA: FOCUS SUGLI AVVERSARI

Mentre si avvicina la diretta di Italia Turchia, abbiamo già accennato al livello non eccelso della Nazionale che sarà nostra avversaria questo pomeriggio a Lubiana. La Turchia della pallavolo maschile non ha mai partecipato alle Olimpiadi, mentre ai Mondiali l’undicesimo posto del 2022 è il migliore risultato di sempre, segnale di crescita che però non è ancora tale da permettere di definire la Turchia come una big a livello internazionale.

Si potrebbe aggiungere il fatto che questa sia la prima edizione della Nations League alla quale la Turchia partecipa ed inoltre anche agli Europei non si registrano particolari guizzi. Dopo la mancata qualificazione per l’edizione del 2015, la Turchia è stata undicesima nel 2017, dodicesima nel 2019, decima nel 2021 e tredicesima nel 2023. Evidentemente ciò ha motivazioni molteplici, sicuramente pesa anche un campionato che per gli uomini non è di livello eccelso come in campo femminile, quindi manca pure un traino per i giocatori locali, che dovranno vedere da casa le prossime Olimpiadi di Parigi 2024. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA TURCHIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per tutti gli appassionati che vorranno passare una domenica pomeriggio in compagnia della Volleyball Nations League 2024, non sarà disponibile una diretta tv di Italia Turchia, ma questo non sarà un problema, a patto di avere gli abbonamenti giusti. Il riferimento ovviamente va ancora una volta alla doppia diretta streaming video della VNL 2024, che fa parte sia del pacchetto della piattaforma di DAZN sia del portale specializzato della pallavolo mondiale, cioè Volleyballworld.net.

ITALIA TURCHIA: SIPARIO SUI GIRONI DI VNL 2024

Ultimo atto della fase a gironi, pensando già alla Final Eight di settimana prossima: questo in sintesi è il menù della diretta di Italia Turchia, partita di volley maschile che si giocherà con inizio alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 23 giugno 2024, presso l’Arena Stozice di Lubiana, capitale della Slovenia. Partita che sicuramente sarebbe stata più intrigante al femminile, in campo maschile i nostri avversari non sono altrettanto competitivi e di conseguenza (almeno sulla carta) la diretta di Italia Turchia avrà una Nazionale nettamente favorita, cioè proprio gli Azzurri campioni del Mondo in carica del c.t. Ferdinando De Giorgi.

Certo, le condizioni sono particolari perché siamo all’ultima partita del girone, dopo settimane in giro per il mondo, con l’obiettivo della Final Eight già raggiunto e soprattutto con la qualificazione olimpica definitivamente in cassaforte, che era logicamente il vero scopo dell’Italia nella fase a gironi della VNL 2024. Per la Turchia gli orizzonti sono molto diversi e più modesti, chissà se in campo maschile potranno toccare i vertici come con le donne, ma per il momento speriamo che i pronostici sulla carta siano tutti confermati nella diretta di Italia Turchia…

DIRETTA ITALIA TURCHIA: FRA PRESENTE E FUTURO

Abbiamo detto della particolarità della diretta di Italia Turchia, ma questo discorso può in realtà essere applicato a tutta questa settimana a Lubiana. Infatti, gli Azzurri sono stati bravissimi a blindare in due sole settimane la certezza della qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 e di conseguenza nell’ultima Pool della fase a gironi della VNL maschile il c.t. Ferdinando De Giorgi si è concesso il lusso di far riposare diversi big, che poi tra la Final Eight e soprattutto le Olimpiadi ne avranno davvero poco di tempo libero in questa lunga estate 2024 del volley.

Tanto per fare qualche nome, sono assenti e di conseguenza non li vedremo nemmeno oggi nella diretta di Italia Turchia i grandi protagonisti del titolo iridato 2022 come Simone Giannelli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Simone Anzani e Yuri Romanò; sono presenti alcuni giocatori che fanno comunque parte del gruppo principale come il palleggiatore Riccardo Sbertoli, per il quale tuttavia sono ovviamente aumentate le responsabilità, inoltre sono protagonisti di questa pool vari giovani, compresi i figli d’arte Davide Gardini e Alessandro Bovolenta.











