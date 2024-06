Diretta Italia Giappone/ Streaming video tv: finale della VNL 2024 (volley, oggi domenica 23 giugno)

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: LA FINALE DELLA VNL 2024 FEMMINILE

Dopo due partite meravigliose negli scorsi giorni, oggi domenica 23 giugno è davvero alta l’attesa per la diretta di Italia Giappone, la finale della Volleyball Nations League 2024 di pallavolo femminile a Bangkok, che avrà inizio alle ore 15.30 del pomeriggio italiano. In effetti, le Azzurre del c.t. Julio Velasco non avrebbero potuto arrivare in maniera migliore a questa finale, avendo travolto per 3-0 prima gli Usa nella partita dei quarti di finale di venerdì e poi anche la Polonia, a cui l’Italia ha riservato lo stesso identico trattamento nella semifinale di ieri.

Adesso quindi c’è in palio la VNL 2024 e l’obiettivo è quello di fare il bis del trionfo di due anni fa, il primo di sempre per l’Italia, che in finale aveva travolto con un meraviglioso 3-0 il Brasile. Avremmo anche potuto assistere a un replay di quell’incontro di un paio di estati fa, ma nella seconda semifinale è stato il Giappone ad avere la meglio con uno spettacolare 3-2 contro le verdeoro. Ci attende allora un confronto con un tipo di gioco più lontano da quello europeo, d’altronde la Nations League è occasione perfetta per affrontare ogni genere di avversaria: che cosa ci dirà la diretta di Italia Giappone?

ITALIA GIAPPONE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Siamo giunti all’ultimo atto di una lunga ed esaltante avventura, naturalmente il fatto che sia la finale potrebbe allargare il numero delle persone interessate oggi pomeriggio alla partita della Volleyball Nations League 2024 e allora ricordiamo ancora una volta che non avremo una diretta tv di Italia Giappone, ma in compenso avremo la doppia diretta streaming video che, come per tutta la VNL (uomini compresi), è offerta su abbonamento sia dalla piattaforma di DAZN sia sul portale specializzato della pallavolo internazionale, cioè Volleyballworld.net.

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: COME SONO ARRIVATE ALLA FINALE?

La diretta di Italia Giappone è dunque l’occasione per fare i complimenti alle Azzurre, che hanno vissuto una Nations League praticamente perfetta. Prima l’esigenza di fare bene per blindare definitivamente la qualificazione olimpica tramite ranking, missione compiuta senza particolari patemi; poi avrebbe potuto esserci un calo di pressione, invece c’è stato un crescendo di entusiasmo che ha portato la nostra Nazionale a chiudere la fase a gironi con ben dieci vittorie su dodici partite e poi a dominare quarti e semifinali con doppio 3-0 rifilato a Usa e Polonia, per arrivare a giocarsi il titolo.

Dall’altra parte della rete ci sarà il Giappone, che ieri ha vinto una durissima battaglia sportiva contro il Brasile e che in precedenza aveva debuttato nella Final Eight di Bangkok vincendo per 3-0 contro la Cina. Detto che nella fase a gironi le nipponiche avevano ottenuto otto vittorie e quattro sconfitte, possiamo aggiungere che entrambe le Nazionali dai quarti alla finale affrontano avversarie di tre continenti diversi, un bel segnale di salute per il volley femminile a livello globale. Adesso però è il giorno decisivo per iniziare a rendere positiva una stagione che culminerà a Parigi, chi vincerà la VNL 2024 al termine della diretta di Italia Giappone?











