Diretta Australia Ungheria/ Streaming video Rai: si gioca per il bronzo! (pallanuoto)

Australia Ungheria, in diretta dalla Nambu University Aquatics Center di Gwangju, è la partita di pallanuoto femminile in programma oggi venerdi 26 luglio 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 10,00 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 18,00 locali). Ecco quindi la prima finale per il tabellone della pallanuoto femminile ai Mondiali di nuoto 2019 di stanza in Corea del sud: questa mattina quindi le aussie come le magiare si contenderanno la medaglia di bronzo, in una sfida che di certo non era proprio preventivata. La diretta Australia Ungheria infatti ha forse sorpreso alcuni, che ben ricordano i piazzamenti non proprio eccellenti delle due formazioni di pallanuoto femminile ai precedenti mondiali di Budapest del 2017. Eppure australiane e magiare solo tra poche ore saranno in vasca per contendersi la finalina di consolazione in questa edizione della manifestazione iridata e di certo saranno più che mai motivate a strappare il bronzo mondiale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE AUSTRALIA UNGHERIA

Dobbiamo ricordare che la diretta tv di Australia Ungheria ai Mondiali di pallanuoto 2019 a Gwangju sarà trasmessa da Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), di conseguenza sarà possibile assistere alla finale per il 3-4 posto anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA AUSTRALIA UNGHERIA: IN CONTESTO

In attesa di poter dare la parola al campo per la diretta Australia Ungheria, va certo ricordato nel dettaglio il grande cammino che le due squadre di pallanuoto femminile hanno affrontato per arrivare a questa finale per il 3 e 4 posto ai Mondiali 2019. Partendo quindi dalle australiane, va ricordato che le aussie hanno chiuso la fase a girone solo da seconde in classifica, alle spalle poi del nostro Setterosa che pure lo aveva sconfitto l’esordio col risultato di 10-9. Approdata comunque al tabellone finale, l’Australia ha poi saputo superare il Kazakistan agli ottavi con il risultato eccezionale di 13-3, per poi avere la meglio anche sulla Russia: il KO è arrivato quindi in semifinale contro la potenza statunitense, che ha strappato il biglietto per la finale più bella vincendo per 7-2. Cammino interessante anche per l’Ungheria, seconda nel girone B alle spalle della Russia, ma davanti a Canada e Corea del sud. Nelle fasi finali del torneo poi le magiare hanno avuto ragione di Nuova Zelanda e Italia nei primi turni, ma non sulla Spagna, che solo pochi giorni fa ha vinto questa semifinale con il risultato di 16-10, al termine di una gara entusiasmante.



