Diretta Australian Open 2020/ Streaming video e tv, il primo Slam stagionale (tennis)

Gli Australian Open 2020 scattano alle ore 01:00 italiane di lunedì 20 gennaio. Al Melbourne Park prende il via il primo Slam della nuova decade, nel segno del grande dubbio e di un Paese straziato dagli incendi. Le prime conseguenze si sono viste nei match di qualificazione e nei tornei limitrofi: malori, ripetuti colpi di tosse, una qualità dell’aria pessima sono tutti fattori che hanno messo a rischio il torneo di tennis e che ancora oggi non danno la sicurezza che si concluda. Novak Djokovic, a nome dei giocatori Atp che rappresenta, ha candidamente affermato che la possibilità di fermare tutto; al momento i tabelloni sono stati ufficializzati ma la sensazione è che, qualora la situazione dovesse peggiorare (le temperature in questo periodo dell’anno possono superare abbondantemente i 40 gradi, e lo hanno fatto), il circo potrebbe davvero decidere per lo stop. Ad ogni modo, ufficialmente la diretta degli Australian Open 2020 comincia e noi non possiamo fare altro che provare ad addentrarci nel torneo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2020 sarà trasmessa su Eurosport ed Eurosport 2: il primo canale è disponibile anche sul digitale terrestre mentre per il secondo vi dovrete necessariamente rivolgere alla televisione satellitare. La regia cercherà dove possibile di dare spazio ai match degli italiani, qualora siano in campi coperti dalle telecamere; gli abbonati alla piattaforma Eurosport Player potranno seguire il torneo dello Slam anche in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2020: RISULTATI E CONTESTO

Dunque gli Australian Open 2020 prendono il via: mai come quest’anno, almeno da parecchio tempo a questa parte, anche gli italiani hanno una possibilità di dire la loro. Naturalmente c’è l’immancabile Fabio Fognini, ma ci sono anche Matteo Berrettini e Jannik Sinner: in particolar modo il primo, reduce dalla partecipazione alle Atp Finals e dalla semifinale agli Us Open, potrebbe davvero spingersi fino ai quarti di finale forte della sua posizione nella Top Ten. Lì, se la vedrebbe con Roger Federer in un’eventuale rivincita di Wimbledon; bisognerà vedere se lo svizzero riuscirà a qualificarsi, i favoriti per il titolo sembrano essere ancora Novak Djokovic (sarebbe l’ottavo agli Australian Open) e Rafa Nadal (che non vince qui da 11 anni) entrambi reduci dalla finale della Atp Cup, ma non vanno sottovalutati ovviamente i giovani come Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, finalmente pronti a dire la loro. Nel torneo femminile siamo pronti a salutare Caroline Wozniacki, che ha annunciato il suo ritiro al termine dell’appuntamento; luogo non indifferente visto che è qui che la danese ha vinto il primo unico Slam della carriera. Naomi Osaka, campionessa in carica, potrebbe affrontare nei quarti Serena Williams che punta ancora al primato di Margaret Court, sarebbe quantomeno suggestivo se dovesse farlo qui, nella patria della campionessa che ha vinto 11 volte gli Australian Open.



