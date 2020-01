DIRETTA ATP CUP 2020/ La Serbia ha vinto il titolo! Battuta la Spagna per 2-1

La Serbia ha vinto la Atp Cup 2020: il doppio balcanico, formato da Novak Djokovic e Viktor Troicki, ha avuto la meglio della coppia spagnola con il risultato di 6-3 6-4 e ha così portato a casa il primo titolo nella storia di questo torneo di tennis. Rafa Nadal ha dato forfait, e così è stato Feliciano Lopez a giocare in coppia con Pablo Carreno Busta; la Spagna però non è riuscita a impensierire i due serbi, affiatati dalle partite nei giorni precedenti, e in soli 75 minuti la terza e decisiva partita è finita. Per come ha giocato e i risultati raggiunti, la vittoria di questa nazionale è meritata: la Atp Cup 2020 ha finalmente un padrone e così termina una manifestazione che ha avuto un ottimo successo di pubblico ed è parsa essere molto interessante, anche se le polemiche circa i criteri di qualificazione hanno fatto storcere il naso ad alcuni tennisti. Sia come sia, Djokovic apre la sua stagione con un trofeo e si lancia nel migliore dei modi verso gli Australian Open che cercherà di vincere per l’ottava volta; la vittoria di oggi contro Rafa Nadal peraltro è un ottimo biglietto da visita, anche se un’eventuale finale a Melbourne si giocherebbe al meglio dei cinque set e potrebbe avere un andamento decisamente diverso. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP CUP 2020: SERBIA SPAGNA 1-1

Serbia Spagna, la finale della Atp Cup 2020, va al doppio decisivo: Novak Djokovic ha infatti inflitto a Rafa Nadal la seconda sconfitta nel giro di tre giorni, ristabilendo la parità. Il serbo si è imposto con il risultato di 6-2 7-6; per il numero 1 Atp un altro ko nel singolare dopo quello arrivato contro David Goffin, nei quarti di finale con il Belgio. Allora, il mancino si era rifatto nel doppio ottenendo insieme a Pablo Carreno Busta il punto della qualificazione; oggi la stessa coppia, salvo sorprese, affronterà quella serba che dovrebbe essere composta da Djokovic e Vikor Troicki. I due campioni dunque saranno nuovamente in campo uno contro l’altro, ma questa volta dovranno fare affidamento sui loro compagni di squadra; non ci resta che tornare a riferirci al campo per stare a vedere quello che succederà, e chi sarà a prendersi la vittoria della Atp Cup 2020 scrivendo il primo nome assoluto nell’albo d’oro di questo nuovo torneo di tennis. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA ATP CUP 2020

Ricordiamo anche oggi che la diretta tv della Atp Cup 2020 è esclusiva della televisione tematica federale SuperTennis, che è aperta in chiaro a tutti gli appassionati ed è disponibile al numero 64 del vostro telecomando (mentre gli abbonati Sky potranno utilizzare il decoder e selezionare il canale 224). Se non potrete mettervi davanti a un televisore, come sempre l’emittente fornisce la possibilità di seguire le partite del torneo anche in diretta streaming video: basterà visitare il portale www.supertennis.tv. Il sito ufficiale della Atp Cup 2020 è invece consultabile gratuitamente all’indirizzo www.atpcup.com. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS

DIRETTA ATP CUP 2020: DJOKOVIC DOMINA IL 1° SET

Novak Djokovic è dominante nella finale della Atp Cup 2020: il numero 2 del mondo apre la sua rincorsa al pareggio della Serbia nei confronti della Spagna con un primo set assolutamente dominato su Rafa Nadal. Il punteggio è 6-2 in favore di Nole, che non ha lasciato un attimo di respiro al suo avversario: a conferma di come la superficie gli dia vantaggio, e del fatto che le ultime sfide tra questi due giocatori hanno visto il serbo avere la meglio (a meno che non si giocasse sulla terra rossa), Djokovic ha dominato Nadal anche grazie alla maggiore urgenza di vincere, per riportare la sua nazionale sulla parità e fare in modo che la finale della Atp Cup 2020 si decida con il doppio. Il secondo set si sta rivelando maggiormente equilibrato: siamo sul 3-3 con il numero 1 spagnolo al servizio, vedremo allora se ci sarà bisogno del terzo parziale o se si andrà già tra pochi minuti al doppio, dove ad ogni modo questi due campioni dovrebbero nuovamente essere in campo per giocarsi il titolo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP CUP 2020: SERBIA SPAGNA 0-1

Roberto Bautista Agut riscrive il punteggio nella finale di Atp Cup 2020: dopo la sua grande vittoria, Serbia Spagna è 0-1 e gli iberici hanno il match point per vincere il titolo a Sydney. Bautista Agut ha confermato il suo grande momento di forma, cominciato lo scorso autunno con la vittoria in Coppa Davis: poco fa si è sbarazzato di Dusan Lajovic, facendo pesare il suo ranking migliore (ma anche l’esperienza), con il risultato di 7-5 6-1. Adesso il punto del titolo è sulla racchetta di Rafa Nadal ma, come abbiamo già detto, il numero 1 Atp ha di fronte come avversario Novak Djokovic: una sfida stellare che pende leggermente dalla parte del serbo, sia per il tipo di superficie sulla quale si gioca sia perché nelle ultime uscite è stato proprio Nole ad avere la meglio in termini generali e, sulla distanza dei tre set, è sempre lui che potrebbe essere favorito. Ad ogni modo, sarà il campo di Sydney a dircelo tra poco: la Atp Cup 2020, doppio permettendo, non poteva che concludersi con la sfida tra i primi due giocatori al mondo, quella che tutti si aspettavano fin dal primo giorno. Torniamo dunque a lasciare la parola al campo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP CUP 2020: IN CAMPO LAJOVIC E BAUTISTA AGUT

La finale della Atp Cup 2020 è in pieno svolgimento: Serbia Spagna è ancora al primo match dei tre previsti, con la nazionale iberica che in questo momento sembra in controllo e vicina a prendersi il primo punto. Roberto Bautista Agut, già determinante nel quarto di finale contro il Belgio e poi ancora in semifinale, sta demolendo Dusan Lajovic: vinto il primo set con il risultato di 7-5, lo spagnolo ha già un break di vantaggio nel secondo (3-0 e servizio in mano al suo avversario) e punta dunque all’allungo decisivo, consegnando alla sua nazionale il primo punto. Dovesse andare così, il match point per vincere la prima edizione della Atp Cup sarebbe sulla racchetta di Rafa Nadal: il mancino numero 1 del ranking dovrà però vedersela con Novak Djokovic in quello che era il match più atteso fin dal primo giorno del torneo. Vedremo allora come procederanno le cose, intanto se Bautista Agut sarà in grado di ottenere il primo punto per la Spagna nei confronti della Serbia. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Oggi domenica 12 gennaio sarà il giorno della finale della Atp Cup 2020: a Sydney appuntamento con Serbia Spagna, la sfida che decreterà quale sarà la squadra vincitrice della prima edizione di questo torneo di tennis per squadre nazionali che si sta disputando in Australia ed è la risposta dell’ATP alla nuova Coppa Davis, vinta a novembre dalla Spagna che ora dunque potrebbe fare doppietta. La diretta Atp Cup 2020 inizierà alle ore 8.30 con il primo singolare della finale Serbia Spagna, che ci regalerà il confronto tra le stelle Novak Djokovic e Rafa Nadal. La formula è ormai nota: anche la finale della Atp Cup 2020 prevederà due singolari e un doppio e sarà proclamata vincitrice la prima squadra che conquisterà due vittorie – potrebbero dunque bastare i due singolari, altrimenti diventerà decisivo il doppio.

DIRETTA ATP CUP 2020: LA FINALE SERBIA SPAGNA

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa potrà offrirci oggi la diretta Atp Cup 2020. La prima partita sarà il singolare fra i numeri 2, cioè Dusan Lajovic e Roberto Bautista Agut: entrambi stanno facendo molto bene in questi giorni e di conseguenza si annuncia un confronto decisamente stuzzicante, anche se naturalmente l’attesa è soprattutto per il secondo singolare, che metterà di fronte naturalmente Djokovic e Nadal. Infine il doppio, per il quale le coppie sulla carta sono Djokovic/Troicki e Carreno Busta/Nadal, anche se naturalmente molto dipenderà dall’importanza che avrà a quel punto il doppio per l’assegnazione della Atp Cup 2020. Sia la Serbia sia la Spagna erano scese in campo venerdì per i rispettivi quarti di finale, nei quali hanno sofferto soprattutto gli iberici contro il Belgio. Ieri invece le due semifinali sono state entrambe decise già con i singolari, dunque Serbia e Spagna arrivano in finale a spron battuto: oggi però una sola squadra potrà fare festa. Chi ci riuscirà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA