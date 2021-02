Diretta Australian Open 2021/ Djokovic Zverev streaming video tv, orario dei match

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: INIZIANO I QUARTI DI FINALE!

La diretta degli Australian Open 2021 prende il via alle ore 1:00 della mattina italiana di martedì 16 febbraio: ci sono i quarti di finale, che riguardano la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del tabellone femminile. In queste due metà tutti gli italiani sono stati eliminati, ma questo non significa che manchino gli spunti di riflessione e la grande attesa per match sulla carta straordinari: dopo essere sopravvissuto a un infortunio e aver sostanzialmente demolito Milos Raonic, il numero 1 e campione in carica Novak Djokovic è sempre più vicino al nono titolo al Melbourne Park ma affronta oggi un eccellente giocatore come Alexander Zverev.

Al tedesco manca davvero solo lo Slam per entrare di diritto tra i più grandi della sua epoca: affare non indifferente perché finora ha sempre fallito, anche e soprattutto agli Us Open quando ha finalmente raggiunto la finale ma si è improvvisante bloccato sul 2-0 e il servizio per chiudere il match. Ora inevitabilmente non parte favorito contro Djokovic, ma può sfruttarne una forma non perfetta per abbreviare il momento del passaggio di consegne; l’altro quarto è già in sé una sorpresa perché si incrociano Grigor Dimitrov, eterno incompiuto che però ha avuto il grande merito di demolire Dominic Thiem eliminando l’ultimo vincitore di un Major – e che l’anno scorso qui era arrivato in finale – e Aslan Karatsev, numero 114 Atp che arriva dalle qualificazioni e ha battuto Schwartzman e Auger-Aliassime per arrivare fino a qui. Non resta che assistere alla diretta degli Australian Open 2021 e vedere quello che succederà…

Ovviamente nella diretta degli Australian Open 2021 sono coinvolte anche le donne: qui abbiamo tanta carne al fuoco perché le eliminazioni illustri ci sono state, ma anche le grande protagoniste che restano in corsa. Per esempio Serena Williams, sempre a caccia dello Slam numero 24 per agganciare Margaret Court: avremo Simona Halep, che qui ha giocato una finale nel 2018 in un rapporto mai troppo semplice con il Melbourne Park: scampata a una seconda sconfitta consecutiva con Iga Swiatek, la campionessa del Roland Garros che l’ha impegnata a fondo dopo averla demolita a Parigi, la rumena avanza verso un altro possibile Slam ma si trova di fronte Serena Williams, che magari non sarà l’imbattibile giocatrice di qualche anno fa ma rimane pur sempre l’avversaria che nessuna vorrebbe incrociare, e che peraltro in questo momento corre per lo Slam numero 24 e il record di Margaret Court, appuntamento che ha già dovuto rimandare più volte.

Nell’altro quarto, troviamo la sorpresa del tabellone Wta: in ambito femminile ce n’è sempre almeno una, questa volta si tratta della veterana Su-Wei Hsieh che è straordinaria doppista ma a volte trova risultati anche in singolare. Ha eliminato Marketa Vondrousova, e ci sono rimpianti per la nostra Sara Errani che contro di lei è arrivata a due punti dal match nel terzo turno. Ora la giocatrice di Taipei gioca una sfida simbolica anche a livello geografico contro Naomi Osaka: forse la giapponese è la reale favorita per vincere gli Australian Open 2021 e negli ottavi ha vinto un bellissimo match contro Garbiñe Muguruza, gli appassionati probabilmente stanno già aspettando il rematch della finale degli Us Open che aveva portato al suo primo Slam (dunque un incrocio con Serena in semifinale) ma come sempre sarà il campo a dirci come andranno le cose, noi possiamo soltanto aspettare che al Melbourne Park si torni a giocare…



