Diretta Australian Open 2021/ Djokovic Raonic streaming video tv, orario dei match

Ci attende una domenica molto stuzzicante con la diretta degli Australian Open 2021 che sono giunti ormai a circa metà del loro cammino a Melbourne. Appuntamento fin dalle ore 1.00 della notte italiana con le partite che apriranno il quadro degli ottavi di finale, ai quali è giunto anche Novak Djokovic, ma soffrendo più del previsto per battere in cinque set l’americano Taylor Fritz nel turno precedente. Un Djokovic dunque non del tutto convincente e che oggi dovrà stare molto attento, perché il canadese Milos Raonic si annuncia come un ostacolo che potrebbe essere impegnativo.

Sarà poi sicuramente molto interessante la partita tra Dominic Thiem e Grigor Dimitrov: l’austriaco si è salvato venerdì vincendo al quinto set contro il padrone di casa Nick Kyrgios dopo avere perso i primi due parziali, mentre il bulgaro ha avuto la meglio contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta (che si è ritirato all’inizio del secondo set) e oggi proverà ad approfittare di un Thiem che sarà certamente più stanco. Il tedesco Alexander Zverev parte senza dubbio con i favori del pronostico contro il serbo Dusan Lajovic, lo stesso discorso varrà per il canadese Felix Auger-Aliassime (che ha vinto il derby contro Denis Shapovalov) nel match con il russo Aslan Karatsev, che però ha firmato il colpo del venerdì a Melbourne eliminando la testa di serie numero 8 Diego Schwartzman e oggi ci riproverà.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2021 viene trasmessa da Eurosport ed Eurosport 2, canali tematici disponibili su abbonamento: nello specifico, nel secondo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare. La regia sarà internazionale ma qui in Italia si cercherà comunque di seguire per quanto possibile i match dei nostri tennisti; ricordiamo, oltre al sito ufficiale www.ausopen.com per tutte le informazioni utili sul torneo dello Slam, che la visione delle partite di tennis in diretta streaming video sarà garantita dalla piattaforma Eurosport Player, ma anche in questo caso bisognerà essere abbonati al servizio.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: NEL TORNEO FEMMINILE

Presentando la diretta degli Australian Open 2021 di oggi, annotiamo che naturalmente anche nel tabellone del singolare feminile cominceranno le partite degli ottavi di finale. Venerdì purtroppo è uscita di scena Sara Errani, che era la nostra ultima rappresentante femminile a Melbourne e nel secondo turno aveva sconfitto Venus Williams, ma si è poi dovuta arrendere a Hsieh Su-wei, giocatrice di Taipei che oggi affronterà la ceca Marketa Vondrousova in quello che obiettivamente sarà l’ottavo meno altisonante tra i quattro in programma oggi per le donne agli Australian Open 2021. Venerdì infatti non ci sono state grosse sorprese a Melbourne e di conseguenza le teste di serie stanno avanzando: Serena Williams, a caccia del record di vittorie nei tornei dello Slam, dovrà affrontare la bielorussa Aryna Sabalenka, ma saranno di eccellente livello anche le altre due partite femminili della domenica. Avremo infatti il match tra la rumena Simona Halep e la polacca Iga Swiatek e la sfida tra la giapponese Naomi Osaka e la spagnola Garbine Muguruza: rispetto al recente passato, in questi Australian Open 2021 finora sono drasticamente calate le sorprese nel tabellone delle donne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA