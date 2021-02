Diretta Australian Open 2021/ Fognini Nadal streaming video tv, orario dei match

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: FOGNINI-NADAL E BERRETTINI-TSITSIPAS

Sarà un lunedì molto italiano, che ci riserverà grandi emozioni nella diretta Australian Open 2021: si completano infatti gli ottavi di finale del primo torneo stagionale del Grande Slam di tennis e non c’è alcun dubbio sul fatto che le due partite principali nelle prossime ore a Melbourne saranno Fognini Nadal e Berrettini Tsitsipas. Ricordiamo allora che si comincerà a giocare già alle ore 1.00 della notte italiana, ma ovviamente le sfide di Fabio Fognini con Rafa Nadal e di Matteo Berrettini con Stefanos Tsitsipas saranno i piatti forti, che ci faranno compagnia fino alla sera (australiana). In copertina mettiamo la sfida tra i due veterani: Fognini Nadal chiama Fabio a cercare la grande impresa, che non sarebbe per Fognini una novità assoluta ma resta naturalmente molto difficile. Il tennista ligure tuttavia ci è piaciuto molto nella sua autorevole vittoria di sabato contro l’australiano Alex De Minaur e allora speriamo che questa impresa agli Australian Open 2021 possa essere possibile, anche se naturalmente ha un coefficiente di difficoltà molto alto.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2021 viene trasmessa da Eurosport ed Eurosport 2, canali tematici disponibili su abbonamento: nello specifico, nel secondo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare. La regia sarà internazionale ma qui in Italia si cercherà comunque di seguire per quanto possibile i match dei nostri tennisti; ricordiamo, oltre al sito ufficiale www.ausopen.com per tutte le informazioni utili sul torneo dello Slam, che la visione delle partite di tennis in diretta streaming video sarà garantita dalla piattaforma Eurosport Player, ma anche in questo caso bisognerà essere abbonati al servizio.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: GRANDI MATCH PER GLI AZZURRI

Se Fognini Nadal si prende ovviamente la copertina per la diretta degli Australian Open 2021 nel lunedì che apre la seconda e ultima settimana del torneo di Melbourne, è comunque una partita affascinante pure quella che metterà di fronte Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas. Il tennista romano ha cominciato bene l’anno nuovo, come aveva dimostrato facendo vedere ottime cose già nel corso della Atp Cup, sabato inoltre è stato protagonista di una grande battaglia vinta contro il russo Karen Khachanov, caratterizzata da tre tie-break tutti vinti da Berrettini. Adesso l’asticella si alza ancora contro uno dei nomi di spicco della Next Gen, ma la missione non è impossibile e sulla carta dunque Berrettini dei due azzurri è quello che ha qualche speranza in più di approdare ai quarti di finale. Non è di certo per nazionalismo che mettiamo in copertina Fognini Nadal e Berrettini Tsitsipas: obiettivamente, Rublev Ruud e Medvedev McDonald non dovrebbero essere all’altezza, con i due russi nettamente favoriti, mentre nel tabellone femminile non sono presenti oggi sfide nelle quali entrambe le giocatrici siano di altissimo livello, anche se vedremo in campo la numero 1 del seeding Ashleigh Barty e la numero 5 Elina Svitolina.



