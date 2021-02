Diretta Atp Cup 2021/ Streaming video tv: oggi Italia Spagna (sabato 6 febbraio)

DIRETTA ATP CUP 2021: OGGI SEMIFINALE ITALIA SPAGNA!

Poco dopo la mezzanotte italiana di sabato 6 febbraio sarà già il momento di cominciare a vivere una lunghissima notte (italiana) con la diretta della Atp Cup 2021, che ci terrà compagnia fino a quando da noi sarà già mattina mentre a Melbourne sarà ormai calata la sera – la sessione decisiva inizierà alle nostre ore 7.30. Il torneo di tennis a squadre che di fatto inaugura la stagione e che ci lancerà verso gli Australian Open è giunto a uno snodo davvero fondamentale, perché sono in programma le due semifinali Italia Spagna e Germania Russia – precedute dal completamento di sfide della prima fase che però non andranno ad incidere sul tabellone. Oggi anzi avrebbe dovuto essere il giorno della finale, ma con lo slittamento del programma di un giorno a causa della sospensione di giovedì avremo appunto oggi le semifinali e soltanto domani, domenica 7 febbraio, sarà incoronata la nazionale vincitrice della Atp Cup 2021, seconda edizione del nuovo torneo a squadre del tennis maschile. Rispetto allo scorso anno, quando questo torneo ha visto la luce con titolo alla Serbia, le cose sono cambiate drasticamente, ora però la priorità va data all’aspetto più strettamente sportivo e quindi senza indugiare oltre stiamo a vedere quello che potrebbe succedere nella diretta della Atp Cup 2021 e in particolare in Italia Spagna.

DIRETTA ATP CUP 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv della Atp Cup 2021 sarà garantita da SuperTennis: la web-tv federale fornirà infatti tutte le immagini da Melbourne Park in esclusiva, gli appassionati potranno seguire l’evento nelle due sessioni (che per l’Italia saranno comunque notte e prima mattina) anche con il servizio di diretta streaming video, che naturalmente viene fornito dalla stessa emittente sul sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche il portale ufficiale atpcup.com, sul quale potrete trovare tutte le informazioni utili su questo torneo che apre la stagione del tennis mondiale.

DIRETTA ATP CUP 2021: RISULTATI E CONTESTO

Dunque la diretta Atp Cup 2021 oggi avrà per noi il piatto forte della semifinale Italia Spagna. Dando subito uno sguardo ai nostri avversari, diciamo che la Spagna ha vinto il proprio girone con Grecia e Australia pur senza schierare Rafa Nadal, naturalmente giocatore numero 1 per gli iberici, che in singolare si sono invece affidati a Pablo Carreno Busta e Roberto Bautista Agut. L’Italia invece propone come singolaristi Matteo Berrettini e Fabio Fognini, e dobbiamo dire che finora le cose sono andate alla grande. Nel girone degli azzurri vi erano anche Austria e Francia: il primo giorno abbiamo affrontato gli austriaci e la grande notizia è stata la vittoria di Berrettini su Dominic Thiem, che unita al successo dello stesso Berrettini e di Fognini nel doppio ci ha dato la vittoria per 2-1 nella sfida nonostante la sconfitta di Fognini nell’altro singolare con Dennis Novak. Il secondo giorno invece c’è stata Italia Francia e qui abbiamo messo le cose a posto già nei due singolari, grazie alle vittorie di Fognini su Benoit Paire e di Berrettini ai danni di Gael Monfils, tanto da permetterci di schierare Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio per risparmiare energie ai due titolari che naturalmente torneranno protagonisti nelle prossime ore, per la bellissima semifinale Italia Spagna della Atp Cup 2021.



