DIRETTA DJOKOVIC NADAL (3-0): SPAGNOLO IN DIFFICOLTA’ IN RICEZIONE

La diretta Djokovic Nadal parte con il serbo che fa suoi i primi tre game: subito break del serbo nel secondo gioco, quindi Nole ha confermato il break nel terzo game. Serbo davvero estremamente efficace alla battuta, Nadal non è riuscito ad essere altrettanto efficace alla battuta né tantomeno in ricezione, con Djokovic che ha l’occasione di chiudere in maniera abbastanza rapida il primo set. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA DJOKOVIC-NADAL PER IL SECONDO TURNO DELLE OLIMPIADI PARIGI 2024: STREAMING VIDEO E TV, ECCO COME E DOVE VEDERE IL MATCH

È “solo” un secondo turno delle Olimpiadi Parigi 2024 ma la sfida diretta Djokovic Nadal vale probabilmente l’intero programma del tennis in questi caldissimi Giochi Olimpici giocati al Roland Garros: sulla loro amata terra rossa (specie per il maiorchino che qui ha vinto ben 10 slam di Francia) Novak Djokovic e Rafael Nadal si sfidano per accedere al turno successivo dove incontrerebbero il vincente odierno tra Koepfer e l’italiano Arnaldi.

In ballo però non c’è “solo” la successiva fase delle Olimpiadi di tennis, la diretta Djokovic-Nadal è un richiamo di storia in uno sport che negli ultimi 20 anni gli ha visti assoluti dominatori assieme al re della racchetta Roger Federer: prima di addentrarci in precedenti, percorso e curiosità, occhi puntati sul campo centrale Philippe Chatrier di Parigi dove non prima delle ore 13.30 andrà in scena la sfida numero 60 tra le due leggende viventi del tennis mondiale. Oggi 29 luglio 2024 per il secondo turno dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, la sfida Djokovic-Nadal sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 3 (disponibile su Sky e DAZN), mentre in diretta video streaming è possibile trovare l’epico match anche su RaiPlay, DAZN, TimVision, Discovery+ e SkyGo-Eurosport.

PRECEDENTI E PERCORSO ALLE OLIMPIADI DI PARIGI: TUTTO PRONTO PER LA DIRETTA DJOKOVIC NADAL

Sedici anni dopo ancora le Olimpiadi e ancora una sfida Djokovic Nadal: correva l’anno 2008, Rafa trionfava al Roland Garros e a Wimbledon contro Federer, Nome vinceva il suo primo Slam in carriera all’Australian Open. I due rivali si ritrovano contro ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 con una partita di fatto senza storia: 6-4, 1-6, 6-4 per lo spagnolo che si lanciò poi verso la finale dove vinse la medaglia d’oro contro il cileno Gonzalez. Djokovic invece ottenne un ottimo bronzo battendo nella finalità l’americano Blake: oggi si trovano contro al secondo turno e la loro sfida diretta vale un “banalissimo” terzo turno.

Fa impressione pensare che il match Djokovic Nadal sia giunto ormai alla sua sessantesima “edizione”: nelle precedenti 59 volte regna assoluto l’equilibrio, con 30 vittorie del n.2 attuale nel Ranking ATP, 29 le vittorie di Rafa. Nadal ha però vinto 5 delle 9 finali Slam che li ha visti combattere contro e sulla terra rossa domina ancora il maiorchino per 20 a 8: ironia della sorte, l’ultimo match Nole vs Nadal risale al maggio 2022 proprio al Roland Garros, sullo stesso campo che li vede oggi battagliare alle Olimpiadi Parigi 2024. In quell’occasione una maratona pazzesca di oltre 4 ore porto la vittoria a sorpresa di un redivivo Nadal contro l’allora n.1 (6-2 4-6 6-2 7-6). Il percorso qui alle Olimpiadi ha visto un buon esordio per entrambi: Djokovic ha spazzato via l’australiano Ebden 6-0, 6-1 mentre Nadal è tornato dopo lunghissimo infortunio ed è riuscito ad avere la meglio dell’ungherese Fucsovics 6-1 4-6 6-4.

DIRETTA DJOKOVIC NADAL, ATTO NUMERO 60: LA SFIDA ETERNA A PARIGI. ‘LAST DANCE’ DI RAFA?

«Affrontare Nole al secondo turno è una situazione diversa. Di solito lo affronto nei turni finali dei tornei. Non so a che livello posso giocare. Cercherò di fare del mio meglio»: così Nadal alla vigilia del match contro Djokovic alle Olimpiadi di Parigi 2024 trattiene quasi il respiro per quello che sa potrebbe essere il suo ultimo “canto del cigno” prima del ritiro.

Le condizioni fisiche e un corpo martoriato da 20 anni di carriera spinti sempre al massimo stanno presentando il conto al campione maiorchino: non è ufficiale perché non l’ha ancora annunciato, ma in molti ritengono che dopo le Olimpiadi 2024 Nadal possa seguire l’amico Roger nella pensione d’orata dal tennis, venendo ricordato come uno dei più grandi campioni della storia. Ma qui c’è di mezzo ancora del tennis giocato e la diretta del secondo turno alle Olimpiadi Parigi 2024 tra Djokovic e Nadal è ancora assoluto presente: che sia una “last dance” dello spagnolo o una rivincita del campionissimo serbo dopo la sconfitta di due anni fa al Roland Garros (che impedì a Nole il Grande Slam quell’anno), ancora non lo sappiamo. Certo per la sfida numero 60 tra questi due fenomeni il teatro del Philippe Chatrier per i Giochi Olimpici non poteva che essere lo scenario perfetto.